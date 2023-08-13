Semarakkan HUT RI, Relawan Ganjar Gelar Lomba untuk Pemuda di Rembang

REMBANG – Menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI, Sukarelawan Pena Mas Ganjar, mengadakan pertandingan bola voli persahabatan yang melibatkan anak muda dari Desa Sulang dan Desa Seren, Kecamatan Sulang, Rembang, Jawa Tengah.

Koordinator Pusat Pena Mas Ganjar, Reza Abdurrakhman menjelaskan pertandingan itu diikuti dua klub dari dua desa, yaitu dari Desa Sulang dan Seren.

Menurut dia, pertandingan tersebut tidak hanya menghadirkan semarak kemerdekaan Indonesia yang ke-78, tetapi juga bertujuan untuk menggali dan memaksimalkan potensi anak muda dalam bidang olahraga, khususnya bola voli.

"Kami datang ke Rembang untuk melakukan serangkaian kegiatan semarak kemerdekan Republik Indonesia ke-78. Kegiatannya pertandingan persahabatan bola voli," kata Reza, dalam keterangannya, Minggu (13/8/2023).

Menurutnya, pertandingan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Pena Mas Ganjar yang telah memfasilitasi olahraga di berbagai wilayah. Pertandingannya pun berjalan seru dan meriah, serta sukses menyemarakkan semangat kemerdekaan, seraya mendukung perkembangan anak muda Indonesia dalam dunia olahraga.

"Kemarin ke daerah Temanggung memfasilitasi sepak bola, di Rembang kita memfasilitasi bola voli, karena memang daerah Rembang itu basisnya pecinta olahraga bola voli," ucap Reza.

Pertandingan ini disambut antusias dan baik oleh masyarakat yang luar biasa. Meskipun pertandingan bersifat persahabatan, sekitaran lapangan dipadati oleh penonton yang bersorak mendukung para pemain yang sedang bertanding.

Acara ini juga tidak hanya dihadiri oleh anak muda, tetapi juga dimeriahkan oleh kehadiran Mak-Mak yang mendukung penuh kegiatan olahraga tersebut.

"Kami memastikan Mak-Mak dan anak muda pecinta olahraga itu satu garis lurus bersama Pak Ganjar," katanya.