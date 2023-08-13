Ahli Geologi Bakal Selidiki Dentuman Misterius di Sumenep

SAMPANG - Ahli Geologi dari ITN (Institut Teknologi Nasional) Malang, di undang untuk menyelidiki Dentuman Misterius yang terjadi di Desa Moncek, Kecamatan Lenteng Sumenep.

Sebab hingga saat ini dentuman itu masih menjadi misteri, dan belum diketahui secara pasti apa penyebabnya.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Sumenep, Wahyu Kurniawan mengatakan, pihaknya mengundang ITN untuk menyelidiki suara dentuman tersebut.

"Tim dari ITN kami undang berangkat dari Malang," kata Wahyu, Sabtu (12/8/2023)

Selain mendatangkan tim dari ITN Malang, BPBD Pemkab Sumenep juga mendatangkan tim dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).