Erick Thohir Hadiri Acara Selawatan Bersama Habib Syech di Pasuruan

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Erick Thohir ikut menghadiri Selawatan bersama Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf.

Selawatan bersama ini dilakukan usai meresmikan Lampu Hias Masjid Jamik Al-Anwar di Kota Pasuruan, Sabtu 12 Agustus 2023 malam.

Tak hanya bersama Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf, acara Selawatan bersama ini juga dihadiri oleh Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf yang juga duduk bersanding bersama Erick Thohir dan Habib Syech.

Sementara itu, Erick Thohir juga bersyukur bisa ikut mempercantik kondisi Masjid Al-Anwar yang kini semakin terang dengan tambahan payung Madinah.

“Alhamdulillah, Masjid Al-Anwar dan alun-alun Kota Pasuruan kini semakin cantik dengan permainan cahaya dan payung Madinah,” tulis Erick Thohir, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (13/8/2023).

“Semoga wajah baru kawasan wisata religi di Kota Santri ini, bisa turut mendorong geliat ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Erick Thohir juga terlihat khidmat melantunkan Selawatan ini. Ia yang duduk di samping Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf tak henti berselawatan dan ikut memeriahkannya bersama para jamaah lainnya.