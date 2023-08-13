Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Erick Thohir Hadiri Acara Selawatan Bersama Habib Syech di Pasuruan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |10:45 WIB
Erick Thohir Hadiri Acara Selawatan Bersama Habib Syech di Pasuruan
Erick Thohir hadiri acara selawatan bersama Habib Syech (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Erick Thohir ikut menghadiri Selawatan bersama Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf.

Selawatan bersama ini dilakukan usai meresmikan Lampu Hias Masjid Jamik Al-Anwar di Kota Pasuruan, Sabtu 12 Agustus 2023 malam.

Tak hanya bersama Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf, acara Selawatan bersama ini juga dihadiri oleh Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf yang juga duduk bersanding bersama Erick Thohir dan Habib Syech.

Sementara itu, Erick Thohir juga bersyukur bisa ikut mempercantik kondisi Masjid Al-Anwar yang kini semakin terang dengan tambahan payung Madinah.

“Alhamdulillah, Masjid Al-Anwar dan alun-alun Kota Pasuruan kini semakin cantik dengan permainan cahaya dan payung Madinah,” tulis Erick Thohir, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (13/8/2023).

“Semoga wajah baru kawasan wisata religi di Kota Santri ini, bisa turut mendorong geliat ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Erick Thohir juga terlihat khidmat melantunkan Selawatan ini. Ia yang duduk di samping Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf tak henti berselawatan dan ikut memeriahkannya bersama para jamaah lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/525/3155321/pemulasaran-PU3z_large.jpg
Bertahun-tahun Ditolak, Cak Imin: Rumah Pemulasaran di Tasikmalaya Perkuat Kerukunan Antarumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/338/3075079/rakernas_persatuan_tarbiyah-0Xfm_large.jpg
Rakernas Persatuan Tarbiyah, Oso Ingatkan Agama Selalu Bawa Pesan Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/337/3032192/beri-kuliah-umum-di-uin-jakarta-grand-syekh-al-azhar-ajak-amalkan-toleransi-beragama-Ug4MyC2ib9.jpg
Beri Kuliah Umum di UIN Jakarta, Grand Syekh Al-Azhar Ajak Amalkan Toleransi Beragama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/337/3018997/anies-hingga-romo-magnis-hadiri-dialog-kebangsaan-bersama-lintas-agama-c8pWCe0cg0.jpg
Anies hingga Romo Magnis Hadiri Dialog Kebangsaan Bersama Lintas Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013058/soal-polemik-rombongan-biksu-singgah-di-masjid-mui-ganggu-harmoni-umat-beragama-0UboFCOTEN.jpg
Soal Polemik Rombongan Biksu Singgah di Masjid, MUI: Ganggu Harmoni Umat Beragama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/18/2969159/studi-terbaru-orang-orang-yang-tidak-beragama-jadi-kelompok-terbesar-di-as-Sah0HKHLeq.jpg
Studi Terbaru: Orang-Orang yang Tidak Beragama Jadi Kelompok Terbesar di AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement