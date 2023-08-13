Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

5 KK Mengungsi Sementara Akibat Suara Dentuman Misterius di Desa Mungkek Sumenep

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |11:37 WIB
5 KK Mengungsi Sementara Akibat Suara Dentuman Misterius di Desa Mungkek Sumenep
Warga dievakuasi akibat suara dentuman misterius (Foto: MPI)
A
A
A

 

SUMENEP - Suara dentuman misterius terdengar di Desa Mungkek, Kecamatan Lenteng, Sumenep, Madura, bikin geger warga setempat.

Akibatnya, lima Kepala Keluarga (KK) diungsikan sementara demi keselamatan lantaran takut terjadi peristiwa yang tidak diinginkan.

"Langkah ini kami lakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi penghuni rumah tersebut memang merasa khawatir," kata Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti Minggu (13/8/2023).

Sebelumnya pada Sabtu 12 Agustus 2023 pagi sekitar pukul 09.30 WIB, sebanyak 5 KK yakni Jakfar, Jazuli, Badrun, Ramli, dan Naim warga Desa Moncek Tengah, Kecamatan Lenteng, Sumenep, Jawa Timur melaporkan terdengar suara dentuman dari dalam tanah yang ditempati rumah mereka.

