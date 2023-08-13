Dentuman Misterius di Sumenep, Warga Masih Siaga

SUMENEP - Dentuman Misterius di Desa Muncek Kecamatan Lenteng Sumenep, Madura cukup bikin warga setempat panik.

Pasalnya sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti apa penyebab dan asal bunyi misterius tersebut.

Warga yang merasakan getaran dan dentuman sementara diungsikan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

Belum dipastikan kapan mereka bisa kembali kerumah masing -masing, sementara aktifitas warga di lokasi nampak sepi, hanya ada petugas yang bersiaga saja.

Andy Widyanto Agen Informasi Bencana BPBD Jatim saat dihubungi MNC mengungkap kondisi terkini di lokasi.

"Untuk saat ini masih belum terdengar lagi dentuman seperti kemaren, kami dari pasca kejadin bersiaga di TKP," katanya Minggu (13/8/2024)