Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Dentuman Misterius di Sumenep, Warga Masih Siaga

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |15:14 WIB
Dentuman Misterius di Sumenep, Warga Masih Siaga
Lokasi dentuman misterius dipasang garis polisi (Foto: MPI/Diwan)
A
A
A

SUMENEP - Dentuman Misterius di Desa Muncek Kecamatan Lenteng Sumenep, Madura cukup bikin warga setempat panik.

Pasalnya sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti apa penyebab dan asal bunyi misterius tersebut.

Warga yang merasakan getaran dan dentuman sementara diungsikan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

Belum dipastikan kapan mereka bisa kembali kerumah masing -masing, sementara aktifitas warga di lokasi nampak sepi, hanya ada petugas yang bersiaga saja.

Andy Widyanto Agen Informasi Bencana BPBD Jatim saat dihubungi MNC mengungkap kondisi terkini di lokasi.

"Untuk saat ini masih belum terdengar lagi dentuman seperti kemaren, kami dari pasca kejadin bersiaga di TKP," katanya Minggu (13/8/2024)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184184//dpr-OUNY_large.jpg
DPR Kawal Wacana Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tembakau Madura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176201//pesawat_terbang-iuCv_large.jpg
Bandara Trunojoyo Layani Penerbangan Rute Surabaya - Sumenep, Segini Harga Tiketnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173625//rumah-TYvJ_large.jpg
BNPB Laporkan Sejumlah Rumah Rusak Imbas Gempa M6,5 Sumenep dan Pulau Sapudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/481/3166155//menkes-lpnA_large.jpg
20 Anak Meninggal, Menkes Dorong Vaksinasi Campak Massal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/481/3166148//menkes-JmLy_large.jpg
KLB Campak, Menkes Bakal Bangun Lab Khusus di Madura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/481/3165892//campak-eSGO_large.jpg
Kasus Kematian Akibat Campak, Kementerian Kesehatan Ingatkan Pentingnya Imunisasi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement