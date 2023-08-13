Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Produksi Uang Palsu, Ibu dan Anak di Garut Ditangkap Polisi

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |04:31 WIB
Produksi Uang Palsu, Ibu dan Anak di Garut Ditangkap Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

GARUT - Seorang ibu dan anak di Kabupaten Garut ditangkap polisi karena memproduksi uang palsu. Pengungkapan keduanya merupakan pengembangan dari kasus peredaran uang palsu yang dilakukan seorang warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) berinisial RE (28), di wilayah Kecamatan Leles, Rabu (9/8/2023) lalu.

Dari penyelidikan yang dilakukan, Unit Reskrim Polsek Leles berhasil membongkar praktek keduanya dalam memproduksi uang palsu. Berbekal perangkat komputer hingga printer, ibu dan anak ini nekat memproduksi rupiah versi terbaru palsu pecahan mulai Rp10 ribu sampai Rp100 ribu.

"Telah diamankan dua orang pelaku yang diduga produsen, membuat dan mengedarkan uang palsu. Mereka berinisial R dan U, ibu dan anak, yang ditangkap usai petugas kami mengintrogasi pengedar pertama, inisial RE, beberapa waktu lalu," kata Kapolsek Leles, AKP Agus Kustanto, Sabtu (12/8/2023).

Dari kedua pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti alat-alat untuk membuat uang palsu. Petugas juga mengamankan ratusan lembar uang palsu dengan nominal pecahan berbeda.

"Barang bukti uang pecahan Rp100 ribu sebanyak 16 lembar, uang pecahan Rp20 ribu sebanyak 88 lembar, uang pecahan Rp10 ribu sebanyak 20 lembar. Lalu ada juga 116 lembar uang setengah jadi pecahan Rp100 ribu, kemudian 53 lembar uang setengah jadi pecahan Rp50 ribu, 12 lembar uang setengah jadi pecahan Rp20 ribu. Kemudian ada juga uang Rp100 ribu yang belum terpotong jika dijumlahkan nominalnya Rp1,8 juta," sebutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/525/3065886/uang_palsu-654c_large.jpg
Polisi Gerebek Pabrik Uang Dolar Palsu di Majalengka, 4 Orang Diringkus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/337/3062250/uang_palsu-QaVE_large.jpg
5 Fakta Pelaku Pabrik Uang Palsu Rp1,2 Miliar Dijual Rp300 Juta di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/338/3062194/penipuan-irwK_large.jpg
10 Tersangka Uang Palsu di Bekasi Terancam 10-15 Tahun Penjara dan Denda Rp50 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/338/3062062/uang_palsu-qkGd_large.jpg
Viral Diduga Pelajar Top Up Pakai Uang Palsu di Konter Pulsa Cilodong Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/337/3062043/penampakan_uang_palsu_senilai_miliaran-dmMY_large.jpeg
Begini Penampakan Miliaran Uang Palsu yang Disita Bareskrim di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/337/3062036/penampakan_uang_palsu_miliaran_yang_disita_bareskrim_polri-2Q4x_large.jpeg
Gerebek Pabrik Uang Palsu Rp1,2 M di Bekasi, Bareskrim Tangkap 10 Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement