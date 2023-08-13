Tinggalkan Arab Saudi, Ela Lastari TKW Disekap Majikan Tiba ke Jakarta Hari Ini

GARUT - Ela Lastari (39), TKW asal Garut yang hilang karena disekap majikan di Arab Saudi akhirnya pulang ke Tanah Air. Ia dikabarkan berangkat meninggalkan Arab Saudi pada Sabtu 12 Agustus 2023 waktu setempat dan dijadwalkan tiba di Jakarta pada hari ini, Minggu (13/8/2023) siang.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Enjang Tedi mengatakan, dalam perjalanan pulang ke Indonesia Ela Lastari akan transit terlebih dahulu di Oman. Menurut Enjang Tedi, Ela Lastari tidak menggunakan penerbangan langsung dari Arab Saudi ke Indonesia.

"Kalau dilihat di tiket itu berangkat pukul 21.00-an lebih kemudian transit di Oman. Kemudian sampai di Jakarta itu besok jam 13.20-an, kemudian ada proses di bandara, itu yang membuat lama perjalanannya," kata Enjang Tedi, saat dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI).

Ia menambahkan kepulangan Ela Lastari bukan penerbangan langsung dari Arab Saudi ke Indonesia karena mesti transit terlebih dahulu. Ia menyebut bahwa Ela Lastari kemungkinan menggunakan pesawat dari maskapai asing.

"Kalau perjalanan langsung itu dari Arab Saudi ke Indonesia kurang lebih 9 jam, karena transit dahulu baru akan tiba di Jakarta itu besok siang, kurang lebih sekitar pukul 13.20 WIB," ujarnya.

Enjang Tedi sendiri tidak bisa merinci detail terkait tiket dan sumber biaya yang digunakan dalam kepulangan Ela Lastari ke Tanah Air.

"Saya belum tahu detail soal tiket seperti dibiayai siapa dan bagaimana. Nanti BP2MI yang bisa spesifik menjawab. Kalau ke Garut mungkin nanti difasilitasi BP2MI," ujarnya.