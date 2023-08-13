Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tinggalkan Arab Saudi, Ela Lastari TKW Disekap Majikan Tiba ke Jakarta Hari Ini

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |07:56 WIB
Tinggalkan Arab Saudi, Ela Lastari TKW Disekap Majikan Tiba ke Jakarta Hari Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

GARUT - Ela Lastari (39), TKW asal Garut yang hilang karena disekap majikan di Arab Saudi akhirnya pulang ke Tanah Air. Ia dikabarkan berangkat meninggalkan Arab Saudi pada Sabtu 12 Agustus 2023 waktu setempat dan dijadwalkan tiba di Jakarta pada hari ini, Minggu (13/8/2023) siang.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Enjang Tedi mengatakan, dalam perjalanan pulang ke Indonesia Ela Lastari akan transit terlebih dahulu di Oman. Menurut Enjang Tedi, Ela Lastari tidak menggunakan penerbangan langsung dari Arab Saudi ke Indonesia.

"Kalau dilihat di tiket itu berangkat pukul 21.00-an lebih kemudian transit di Oman. Kemudian sampai di Jakarta itu besok jam 13.20-an, kemudian ada proses di bandara, itu yang membuat lama perjalanannya," kata Enjang Tedi, saat dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI).

Ia menambahkan kepulangan Ela Lastari bukan penerbangan langsung dari Arab Saudi ke Indonesia karena mesti transit terlebih dahulu. Ia menyebut bahwa Ela Lastari kemungkinan menggunakan pesawat dari maskapai asing.

"Kalau perjalanan langsung itu dari Arab Saudi ke Indonesia kurang lebih 9 jam, karena transit dahulu baru akan tiba di Jakarta itu besok siang, kurang lebih sekitar pukul 13.20 WIB," ujarnya.

Enjang Tedi sendiri tidak bisa merinci detail terkait tiket dan sumber biaya yang digunakan dalam kepulangan Ela Lastari ke Tanah Air.

"Saya belum tahu detail soal tiket seperti dibiayai siapa dan bagaimana. Nanti BP2MI yang bisa spesifik menjawab. Kalau ke Garut mungkin nanti difasilitasi BP2MI," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/525/3154472/jenazah-H61a_large.jpg
Pemerintah Diminta Bantu Pemulangan Jenazah TKW Cirebon yang Meninggal di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/525/3004630/kisah-pilu-masiroh-tkw-hilang-22-tahun-di-suriah-tak-terima-gaji-dan-paspor-hilang-saat-perang-qRDs6gS9lQ.jpg
Kisah Pilu Masiroh TKW Hilang 22 Tahun di Suriah, Tak Terima Gaji dan Paspor Hilang saat Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/03/337/2978522/viral-tkw-asal-ntt-menangis-mengaku-disiksa-di-arab-saudi-diancam-potong-lidah-0NKOzDZMSI.jpg
Viral TKW Asal NTT Menangis Mengaku Disiksa di Arab Saudi, Diancam Potong Lidah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/525/2909803/lewat-rekaman-video-tkw-minta-tolong-usai-16-tahun-hilang-tanpa-kabar-di-arab-saudi-VqOvufE8I1.jpg
Lewat Rekaman Video, TKW Minta Tolong Usai 16 Tahun Hilang Tanpa Kabar di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/11/337/2844683/polisi-dubai-temukan-ida-usai-viral-2-anaknya-curhat-ibunya-dijadikan-psk-eOWlMGlIsv.jpg
Polisi Dubai Temukan Ida Usai Viral 2 Anaknya Curhat Ibunya Dijadikan PSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/26/337/2753865/berhasil-dilacak-polri-posisi-tkw-yang-minta-tolong-karena-difitnah-majikan-ada-di-kota-jubail-tZUJZ9VTO6.jpg
Berhasil Dilacak Polri, Posisi TKW Minta Tolong Difitnah Majikan Ada di Kota Jubail
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement