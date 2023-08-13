Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ketua PAN Cirebon Nyatakan Dukungan ke Ganjar Pranowo

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |16:32 WIB
Ketua PAN Cirebon Nyatakan Dukungan ke Ganjar Pranowo
DPD PAN Kabupaten Cirebon nyatakan dukung Ganjar Pranowo. (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA PAN melabuhkan dukungannya ke bacapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Terkait hal ini,Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon Heru Subagia menyatakan tetap mendukung Ganjar Pranowo.

“Secara pribadi saya nama Heru Subagia kader PAN sekaligus Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon tetap tegak lurus dukungan politik pencapresan 2024 ke Bapak Ganjar Pranowo . Kami siap menerima saksi politik dan respon politik dari DPP untuk proses prosedur pemecatan jika dibutuhkan sesuai AD/ AT partai,” kata Heru Subagia, dalam keterangannya, Minggu (13/8/2023).

“Sebagai pribadi dan atas nama Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon yang dari awal saya ditunjukan menjadi ketua partai dan secara resmi dibawah kepemimpinan saya, DPD PAN Kabupaten Cirebon mengusung nama Ganjar Pranowo,” lanjutnya.

Heru menyatakan siap bertanggung jawab atas pilihan politiknya.

“Saya akan bertanggung jawab moral dan politik sebagai konsekuensi tertinggi pilihan dan sikap saya. Pilihan saya tegas dukung Ganjar Pranowo sampai tuntas dan kandas,” ujarnya.

Selain itu, ia juga bersedia menerima konsekuensi dari partai atas sikapnya tersebut.

“Saya atas nama pribadi dan Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon siap dipecat dari jabatan ketua partai,” katanya.

Halaman:
1 2
      
