Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ngeri! Siswa SD di Cidaun Sebrangi Jembatan Reyot di Pagi Buta Demi Bersekolah

Ricky Susan , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |21:42 WIB
Ngeri! Siswa SD di Cidaun Sebrangi Jembatan Reyot di Pagi Buta Demi Bersekolah
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

CIANJUR - Pemandangan yang miris terlihat hampir setiap pagi di Kampung Ciderengdeng, Desa Cibuluh, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Sejumlah siswa sekolah dasar harus bertaruh nyawa menyeberangi jembatan kayu yang telah reyot di Sungai Cilaki setiap pagi buta demi bersekolah.

Aksi yang dilakukan para siswa tersebut sempat viral di media sosial. Dalam video berdurasi 1 menit yang diunggah akun Pelosok Cianjur vlog Pedesaan di media sosial memperlihatkan siswa-siswi SD menyeberangi jembatan terbuat dari bambu.

 BACA JUGA:

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas anak-anak usia belia itu sudah merupakan hal yang tidak asing dan berlangsung lama dengan tujuan untuk sampai ke sekolah.

Aksi siswa-siswi SD itu terjadi di Kampung Ciderengdeng, Desa Cibuluh, Kecamatan Cidaun, di mana sebuah wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Garut.

 BACA JUGA:

Kepala Desa Cibuluh Supriatna mengatakan, kondisi akses jalan jembatan yang dilewati anak-anak benar adanya, bahkan telah berlangsung selama puluhan tahun.

Menurutnya, anak-anak yang melawati jembatan tersebut persis dengan dirinya ketika duduk di bangku sekolah dasar.

"Jadi memang sudah tidak aneh pemandangan anak-anak subuh-subuh lewat jembatan itu. Dulu jaman saya SD tahun 1975 memang sudah menggunakan akses jalan ke situ, jalan utama dan sekarang termasuk akses jalan ekonomi," kata Supriatna, Minggu, (13/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/338/3017687/jembatan-pintu-air-10-tangerang-ditutup-hingga-juli-berikut-jalur-alternatifnya-TGMGOoG3Y1.jpg
Jembatan Pintu Air 10 Tangerang Ditutup hingga Juli, Berikut Jalur Alternatifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/610/3008281/tiang-penopang-ditabrak-kapal-tongkang-batubara-jembatan-aurduri-1-masih-aman-dilalui-wKlT13sm2Q.jpg
Tiang Penopang Ditabrak Kapal Tongkang Batubara, Jembatan Aurduri 1 Masih Aman Dilalui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/338/2979680/biang-kerok-sampah-nyangkut-jembatan-nyaris-ambruk-di-depok-dibongkar-hg4M9olYxV.jpg
Biang Kerok Sampah Nyangkut, Jembatan Nyaris Ambruk di Depok Dibongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/07/338/2934275/viral-beton-penyangga-jembatan-baru-di-tangsel-miring-hvHYZVut61.jpg
Viral! Beton Penyangga Jembatan Baru di Tangsel Miring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/338/2908535/flyover-cibodas-tangerang-direhabilitasi-warga-diimbau-gunakan-jalur-alternatif-Uf1zKRQZRw.jpg
Flyover Cibodas Tangerang Direhabilitasi, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/13/338/2666410/sebulan-diresmikan-pagar-jembatan-baru-antilope-belum-juga-dipasang-80qUarHVc7.jpg
Sebulan Diresmikan, Pagar Jembatan Baru Antilope Belum Juga Dipasang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement