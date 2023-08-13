Ngeri! Siswa SD di Cidaun Sebrangi Jembatan Reyot di Pagi Buta Demi Bersekolah

CIANJUR - Pemandangan yang miris terlihat hampir setiap pagi di Kampung Ciderengdeng, Desa Cibuluh, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Sejumlah siswa sekolah dasar harus bertaruh nyawa menyeberangi jembatan kayu yang telah reyot di Sungai Cilaki setiap pagi buta demi bersekolah.

Aksi yang dilakukan para siswa tersebut sempat viral di media sosial. Dalam video berdurasi 1 menit yang diunggah akun Pelosok Cianjur vlog Pedesaan di media sosial memperlihatkan siswa-siswi SD menyeberangi jembatan terbuat dari bambu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas anak-anak usia belia itu sudah merupakan hal yang tidak asing dan berlangsung lama dengan tujuan untuk sampai ke sekolah.

Aksi siswa-siswi SD itu terjadi di Kampung Ciderengdeng, Desa Cibuluh, Kecamatan Cidaun, di mana sebuah wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Garut.

Kepala Desa Cibuluh Supriatna mengatakan, kondisi akses jalan jembatan yang dilewati anak-anak benar adanya, bahkan telah berlangsung selama puluhan tahun.

Menurutnya, anak-anak yang melawati jembatan tersebut persis dengan dirinya ketika duduk di bangku sekolah dasar.

"Jadi memang sudah tidak aneh pemandangan anak-anak subuh-subuh lewat jembatan itu. Dulu jaman saya SD tahun 1975 memang sudah menggunakan akses jalan ke situ, jalan utama dan sekarang termasuk akses jalan ekonomi," kata Supriatna, Minggu, (13/8/2023).