HOME NEWS SUMSEL

Lestarikan Kuliner Khas Sumsel, Relawan Ganjar Pranowo Gelar Pelatihan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |14:14 WIB
Lestarikan Kuliner Khas Sumsel, Relawan Ganjar Pranowo Gelar Pelatihan
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

PALEMBANG - Wong Kito Dewe sebagai sukarelawan pendukung Ganjar Pranowo yang berbasis di Sumatera Selatan (Sumsel) terus menggelar kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat di Bumi Sriwijaya.

Relawan Ganjar Pranowo ini mengadakan pelatihan pembuatan pempek untuk ibu-ibu di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumsel.

Koordinator Wilayah Wong Kito Dewe Palembang Indra kasumah mengatakan, kegiatan ini menjadi salah satu cara untuk melestarikan pempek sebagai kuliner khas daerah Sumsel.

Dia berharap, lewat pelatihan ini bisa menambah keterampilan para ibu-ibu di daerah tersebut dalam membuat pempek.

Sebab, menurutnya masih banyak ibu-ibu yang belum mengetahui cara membuat dan mengolah makanan yang berasal dasar tepung kanji dan daging ikan tersebut.

"Pempek ini merupakan makanan khas Palembang. Tetapi tidak seluruh ibu-ibu itu tahu cara pembuatan pempek," kata Indra.

Relawan Wong Kito Dewe mengandeng salah satu pelaku UMKM pempek untuk mengajarkan para ibu-ibu memasak pempek dari bahan-bahan dasar.

