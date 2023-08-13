Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Sambut Hari Kemerdekaan, Relawan Ganjar Gelar Lomba di Palembang

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |20:13 WIB
Sambut Hari Kemerdekaan, Relawan Ganjar Gelar Lomba di Palembang
Sambut hari kemerdekaan, relawan Ganjar gelar lomba di Palembang. (Ist)
A
A
A

PALEMBANG – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 RI, Generasi Alumni Muda Universitas Sriwijaya (Unsri) dan Universitas Lampung (Unila) berjejaring dalam kelompok sukarelawan Crivisaya Ganjar menggelar perlombaan.

Sukarelawan tersebut mengadakan lomba catur antar warga di Jalan Kampung Pulo, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

"Ini juga untuk menyambut hari kemerdekaan 17-an," ujar Koordinator Wilayah Crivisaya Palembang, Sri Agria, dalam keterangannya, Minggu (13/8/2023).

Puluhan warga yang mayoritas diisi kalangan pria tersebut ikut serta memeriahkan lomba. Mereka memperebutkan berbagai hadiah menarik yang diberikan relawan kepada pemenang.

Selain untuk menyemarakkan datangnya Hari Raya Kemerdekaan Indonesia yang ke-78, kegiatan ini disebutnya juga menjadi wadah bagi warga yang gemar bermain catur.

"Sebagai wadah masyarakat yang suka akan catur dan belum paham mengenai catur bagaimana, dan sebagai ajang silaturahmi masyarakat Kampung Pulo ini," kata Sri.

Dia menjelaskan, lomba tersebut mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Mereka tampak antusias berkompetisi untuk meraih gelar juara.

Kegiatan ini diketahui berlangsung dua hari. Babak penyisihan dilakukan pada Jumat (11/8), sementara pada Sabtu adalah babak semi final dan final.

"Antusiasme warga sangat senang sekali karena diadakannya lomba catur ini karena sebagai wadah bagi mereka untuk memeriahkan 17-an Agustus itu sendiri," ucap Sri.

Halaman:
1 2
      
