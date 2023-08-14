Sambut Bacaleg Perindo Diska Resha, Warga: Kita Butuh Figur Anak Muda Seperti Beliau!

JAKARTA - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Perindo DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta, Diska Resha Putra, menggelar silaturahmi dengan Warga RW 10, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, pada Minggu (13/8/2023).

Menanggapi hal itu, Nurul Huda (56) warga setempat mengaku senang dengan kehadiran Diska. Menurut Huda, Diska yang merupakan seorang pemuda tinggi pengalaman disinyalir menjadi sosok yang paling dinantikan.

"Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada abang kita ini. Emang selama ini kita butuh figur-figur yang anak-anak muda seperti beliau," ujar Huda di lokasi.

Huda menambahkan, keberanian dan kegigihan Diska untuk bertarung di kontestasi Pemilu 2024 bisa ditiru oleh para pemuda lain.

"Ini kita butuh contoh buat di masyarakat kita bahwa anak muda ini kita bisa berani untuk bertarung di atas sana," imbuhnya.

"Harapan dengan kedatangannya beliau mudah-mudahan beliau bisa, yang saya katakan tadi, membuat contoh bagi pemuda-pemuda yang lain," sambungnya.

Diketahui, Antusiasme warga RW 10, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan iringi gelaran Silaturahmi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan pembagian Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi pada Minggu (13/8/2023).