Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Sosialisasi di Tulungagung, Ketua RPA Partai Perindo Bagikan 250 KTA Berasuransi

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |02:53 WIB
Gelar Sosialisasi di Tulungagung, Ketua RPA Partai Perindo Bagikan 250 KTA Berasuransi
Jeannie Latumahina bagikan 250 KTA Berasuransi/Foto: Istimewa
A
A
A

TULUNGAGUNG - Warga Desa Gondang, Kecamatan Gondang Tulungagung, Jawa Timur, antusias menyambut Ketua RPA Partai Perindo, Jeannie Latumahina.

Kunjungan Bacaleg DPR RI Dapil Jatim VI itu sekaligus untuk melakukan sosialisasi dan pembagian KTA berasuransi.

Pembagian KTA berasuransi yang bertempat di rumah Ponijan, warga RT 03 RW 05 Desa Gondang itu mendapat sambutan positif warga.

Menurut Jeanni, pembagian KTA berasuransi merupakan salah satu bentuk kepedulian Partai Perindo untuk melindungi anggota jika terjadi kecelakaan.

“Ada 250 kartu anggota berasuransi yang ada di Desa Gondang. Warga sangat berantusias untuk mendapat kartu ini. Ke depan sosialisasi dan pembagian kartu akan terus dilakukan,” kata Jeannie Latumahina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096/dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901/dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185857/ketua_dpw_partai_perindo_papua_pegunungan_john_richard_banua-O21L_large.jpg
Jabat Ketua DPW Papua Pegunungan, John Richard Banua Siap Majukan Partai Perindo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement