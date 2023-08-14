Gelar Sosialisasi di Tulungagung, Ketua RPA Partai Perindo Bagikan 250 KTA Berasuransi

TULUNGAGUNG - Warga Desa Gondang, Kecamatan Gondang Tulungagung, Jawa Timur, antusias menyambut Ketua RPA Partai Perindo, Jeannie Latumahina.

Kunjungan Bacaleg DPR RI Dapil Jatim VI itu sekaligus untuk melakukan sosialisasi dan pembagian KTA berasuransi.

Pembagian KTA berasuransi yang bertempat di rumah Ponijan, warga RT 03 RW 05 Desa Gondang itu mendapat sambutan positif warga.

Menurut Jeanni, pembagian KTA berasuransi merupakan salah satu bentuk kepedulian Partai Perindo untuk melindungi anggota jika terjadi kecelakaan.

“Ada 250 kartu anggota berasuransi yang ada di Desa Gondang. Warga sangat berantusias untuk mendapat kartu ini. Ke depan sosialisasi dan pembagian kartu akan terus dilakukan,” kata Jeannie Latumahina.