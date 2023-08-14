Leader Daeli Sosialisikan KTA Perindo Berasuransi di Nias, Masyarakat Berharap Memilikinya

NIAS - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk DPR RI daerah pemilihan (dapil) II Sumut, Leader Dermawan Soli Daeli sosialisasikan KTA berasuransi. Agenda ini disambut baik masyarakat Nias dan berharap secepatnya bisa memiliki KTA tersebut.

Partai Perindo pengusung Leader DS Daeli ini merupakan partai berlambang Rajawali dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, diharapkan bisa membawa perubahan terhadap masyarakat Nias.

Di hadapan ratusan masyarakat yang berkumpul di Lapangan BNR Gunungsitoli Nias, Leader DS Daeli menjelaskan kegunaan dari KTA berasuransi yang multi fungsi bagi masyarakat.

"Hari ini kami dari caleg partai Perindo mensosialisasikan manfaat dari KTA asuransi partai Perindo kepada masyarakat Nias. Adapun manfaat KTA ini akan mendapatkan santunan kematian, kecelakaan ataupun sedang sakit" jelas Leader DS Daeli, Minggu (13/8/2023).

Caleg DPR RI ini dari partai Perindo yang dipimpin oleh ketua umum partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, berharap kedepannya pulau Nias ini yang merupakan daerah terpincil dapat diperhatikan.

"Tentunya harapan kami agar Nias khususnya akan menjadi pulau yang diperhatikan. Karena selama lima tahun ini tidak ada perwakilan dari wilayah Nias yang duduk di Senayan" harapnya.