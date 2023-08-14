Festival Burung Berkicau Digelar di Nias, Perebutkan Piala Caleg DPR RI Perindo

NIAS - Penyelenggaraan festival burung berkicau Piala Caleg DPR RI Partai Perindo, Leader Dermawan Soli Daeli, yang dilaksanakan di Fodo Kota Gunungsitoli, Sumut, sangat menarik perhatian masyarakat.

Pasalnya banyak peserta yang mengikuti perlombaan itu. Tidak saja dari Nias, namun ada beberapa dari luar pulau Nias.

Selain dari peserta yang berasal dari luar pulau Nias, terlihat salah seorang warga Sibolga, Datuk Sarikat, meluangkan waktunya datang ke Nias untuk menyaksikan festival burung berkicau yang memperebutkan kejuaraan Piala Caleg Partai Perindo tersebut.

Menurutnya, pergelaran festival burung berkicau kali ini selevel nasional yang mana dari berbagai daerah turut hadir menyaksikan dan mengikuti perlombaan tersebut.

"Bagus, kemudian ini yang pertama di adakan disini (Nias) yang levelnya boleh dibilang level nasional. Karena kami disini yang datangnya dari Sibolga" ucap Datuk, Minggu (13/8/2023).

Pada festival ini berlangsung pertahap setiap jenis burung. Ada sebanyak 4 jenis burung yang mengikuti dapat mengikutinya.

"Ada 4 jenis burung yang di favoritkan pada festival piala caleg DPR RI Leader Dermawan Soli Daeli ini. Mulai dari burung murai batu, kacer, kenari, dan burung goni" tutur ketua panitia festival burung berkicau, Medianus Gea.

Sementara itu, dari setiap peserta tidak dimintai uang pendaftaran, sehingga siapapun yang ingin mengikuti festival ini hanya modal hoby dan bisa meluangkan waktu saja.

"Hadiah perawatannya 2 juta ditambah plus 1 juta untuk juara 1" tuturnya.

Lanjutnya, ia sebagai panitia sangat kaget dengan kontes burung berkicau kali ini. Dimana, sangat antusiasnya masyarakat mengikuti bahkan puluhan orang yang tidak sempat tidak sempat mendaftarkan dirinya akibat keterlambatan sesuai jadwal yang telah ditentukan.