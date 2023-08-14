Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bantu Ekonomi Masyarakat, DPW Perindo Jateng Bagikan 25 Gerobak ke Pedagang Sayur di Tegal

Yunibar , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |06:10 WIB
Bantu Ekonomi Masyarakat, DPW Perindo Jateng Bagikan 25 Gerobak ke Pedagang Sayur di Tegal
Perindo bagikan 25 gerobak ke tukang sayur keliling/Foto: MPI
A
A
A

 

TEGAL - DPW Partai Perindo Jawa Tengah memberikan bantuan gerobak kepada 25 pedagang sayur keliling di Kabupaten Tegal. Harapannya dengan bantuan gerobak ini dapat meningkatkan ekonomi mereka.

Pemberian gerobak tersebut bagian dari bukti nyata kepedulian Partai Perindo, partai bernomor urut 16 di kertas suara Pemilu 2024 itu, ke masyarakat kecil.

 BACA JUGA:

“Bantuan gerobak sayur ini untuk membantu 25 pedagang sayur keliling yang ada di Kabupaten Tegal. Semoga usahanya semakin maju dan meningkat ekonominya,” kata Ketua DPW Perindo Jateng, Wuryanto, usai menghadiri rapat konsolidasi dan koordinasi dengan pengurus DPD, bacaleg dan DPRt di Kabupaten Tegal, Minggu (13/8/2023).

Tak hanya itu, kegiatan tersebut juga diiringi dengan penyerahan surat keputusan dari DPP Partai Perindo kepada 12 dewan pimpinan ranting (DPRt) se-Kecamatan Bojong.

 BACA JUGA:

Rapat koordinasi dan konsolidasi yang digelar di Gedung Pertemuan Desa Lengkong Kecamatan Bojong itu diikuti 200 peserta yang terdiri atas para kader, pengurus partai dari tingkat DPDhingga DPRt, serta sejumlah bacaleg Partai Perindo.

Wuryanto mengatakan, rakor tersebut untuk mematangkan semua hal terkait upaya pemenangan pada Pemilu 2024 mendatang. Sehingga semua pengurus partai sampai tingkat ranting dana para bacaleg dari tingkat provinsi hingga kabupaten-kota memahami sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak dalam rangka pemenangan pemilu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096/dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901/dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185857/ketua_dpw_partai_perindo_papua_pegunungan_john_richard_banua-O21L_large.jpg
Jabat Ketua DPW Papua Pegunungan, John Richard Banua Siap Majukan Partai Perindo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement