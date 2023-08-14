Bantu Ekonomi Masyarakat, DPW Perindo Jateng Bagikan 25 Gerobak ke Pedagang Sayur di Tegal

TEGAL - DPW Partai Perindo Jawa Tengah memberikan bantuan gerobak kepada 25 pedagang sayur keliling di Kabupaten Tegal. Harapannya dengan bantuan gerobak ini dapat meningkatkan ekonomi mereka.

Pemberian gerobak tersebut bagian dari bukti nyata kepedulian Partai Perindo, partai bernomor urut 16 di kertas suara Pemilu 2024 itu, ke masyarakat kecil.

“Bantuan gerobak sayur ini untuk membantu 25 pedagang sayur keliling yang ada di Kabupaten Tegal. Semoga usahanya semakin maju dan meningkat ekonominya,” kata Ketua DPW Perindo Jateng, Wuryanto, usai menghadiri rapat konsolidasi dan koordinasi dengan pengurus DPD, bacaleg dan DPRt di Kabupaten Tegal, Minggu (13/8/2023).

Tak hanya itu, kegiatan tersebut juga diiringi dengan penyerahan surat keputusan dari DPP Partai Perindo kepada 12 dewan pimpinan ranting (DPRt) se-Kecamatan Bojong.

Rapat koordinasi dan konsolidasi yang digelar di Gedung Pertemuan Desa Lengkong Kecamatan Bojong itu diikuti 200 peserta yang terdiri atas para kader, pengurus partai dari tingkat DPDhingga DPRt, serta sejumlah bacaleg Partai Perindo.

Wuryanto mengatakan, rakor tersebut untuk mematangkan semua hal terkait upaya pemenangan pada Pemilu 2024 mendatang. Sehingga semua pengurus partai sampai tingkat ranting dana para bacaleg dari tingkat provinsi hingga kabupaten-kota memahami sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak dalam rangka pemenangan pemilu.