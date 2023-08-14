Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bagikan KTA Berasuransi di Tulungagung, Jeannie: Perindo Berikan Aksi Nyata Bukan PHP

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |11:34 WIB
Bagikan KTA Berasuransi di Tulungagung, Jeannie: Perindo Berikan Aksi Nyata Bukan PHP
Partai Perindo Gelar Sosialisasi KTA Berasuransi/Foto: MNC Media
A
A
A

TULUNGAGUNG - Ratusan Warga Desa Gondang, Kecamatan Gondang Tulungagung, Jawa Timur, antusias menyambut kedatangan Ketua RPA Partai Perindo, Jeannie Latumahina.

Jeannie yang merupakan Bacaleg DPR RI Dapil Jatim VI ini melakukan sosialisasi dan pembagian KTA berasuransi kepada masyarakat sekitar.

Dikatakannya, pembagian KTA berasuransi merupakan salah satu bentuk kepedulian Partai Perindo untuk melindungi anggota jika terjadi kecelakaan.

“Ada 250 kartu anggota berasuransi yang ada di Desa Gondang. Warga sangat berantusias untuk mendapat kartu ini. Ke depan sosialisasi dan pembagian kartu akan terus dilakukan,” kata Jeannie Latumahina.

Dia memastikan, KTA berasuransi ini sudah diaktifkan dan dapat dimanfaatkan manfaatnya oleh warga sekitar jika diperlukan.

“Sudah diaktifkan di desa ini, harapan kami Partai Perindo bisa menang di Desa Gondang, karena Perindo berikan aksi nyata bukan sekadar PHP. Kami juga aka terus sosialisasi di Dapil 6 Jawa Timur,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
