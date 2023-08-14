Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

RPA Perindo Bersama Caleg Alva Ruslina Sosialisasi Undang-undang TPKS dan KTA Partai Perindo di Jati Padang Jaksel

Furqon Al Fauzi , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |11:50 WIB
A
A
A

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo bersama Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan, Alva Ruslina, menggelar acara sosial di Jati Padang, Jakarta Selatan.

Di antara aksi sosial yang dilakukan adalah sosialisasi kepada ibu-ibu tentang Undang-undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dan sosialisasi KTA (Kartu Tanda Anggota) berasuransi kecelakaan.

“Saya datang ke sini sebagai Bacaleg Partai Perindo dan juga Wakil Ketua RPA DKI Jakarta. Saya juga tadi sekalian sosialisasi kepada ibu-ibu tentang Undang-undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dan sosialisasi KTA (Kartu Tanda Anggota) berasuransi kecelakaan. Ibu-ibu di sini sangat antusias menanggapinya,”kata Alva Ruslina.

 BACA JUGA:

Selain itu, diadakan juga turnamen tenis meja PTM JP04 dan senam bersama ibu-ibu yang tinggal di daerah tersebut. Hal itu dilakukan guna menyemarakan HUT ke-78 Kemerdekaan RI 2023.

Sebagai informasi, turnamen intern PTM JP04 itu digelar di GOR PTM JP04, Jati Padang, Jakarta Selatan. Turnamen itu diselenggarakan selama dua hari, mulai Sabtu (12/8/2023) lalu hingga Minggu (13/8/2023).

RPA Perindo yang merupakan organisasi sayap Partai Perindo -partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu- bersama Caleg DPRD DKI Jakarta dari Perindo Alva Ruslina menjadi inisiator turnamen tenis meja tersebut.

“Pada kegiatan hari ini, kami melaksanakan senam dengan ibu-ibu sanggar senam ceria dan juga ada turnamen tenis meja menyambut 17 Agustus, hari kemerdekaan RI,” tambah Alva Ruslina.

