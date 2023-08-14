Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Kota Sukabumi Gelar Pasar Sembako Murah, Warga: Alhamdulillah Sangat Membantu

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |11:58 WIB
Partai Perindo Kota Sukabumi Gelar Pasar Sembako Murah, Warga: Alhamdulillah Sangat Membantu
Partai Perindo menggelar Pasar Murah di Sukabumi (Foto : MPI)
A
A
A

SUKABUMI - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Perindo Kota Sukabumi, Adinda Maulana Moch MS mengatakan pihaknya menggelar pasar murah dengan menyedikan ratusan paket sembako untuk masyarakat Kampung Kalapa RT 01/03, Kelurahan Lembursitu, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, pada Minggu (13/8/2023).

Sebanyak 200 paket yang terdiri dari beras, minyak dan mie instan tersebut dijual murah kepada masyarakat. Tujuan kegiatan ini sebagai penguatan Partai Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor 16 pada kertas suara tersebut, kepada masyarakat.

Adinda Maulana Moch MS mengatakan, kegiatan bantuan sosial sebagai aksi nyata dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024 tersebut, untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.

"Kami melakukan operasi pasar sebagai penguatan partai kepada masyarakat dan juga untuk sosialisasikan program dan menyalurkan bantuan dan juga memperkenalkan bacaleg kepada masyarakat menjelang pemilu 2024," ujar Adinda kepada MNC Portal Indonesia.

Sementara itu, salah satu warga yang mengikuti program pasar murah ini, Sumiati (65) mengaku sangat terbantu dengan adanya program yang dijalankan Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern dan yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

"Alhamdulillah sangat keterima programnya bagi masyarakat. Jelas sangat terbantu, biasanya kita beli di warung dengan harga normal, sekarang di sini kita dapat dengan harga murah," ujar Sumiati.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096/dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901/dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185857/ketua_dpw_partai_perindo_papua_pegunungan_john_richard_banua-O21L_large.jpg
Jabat Ketua DPW Papua Pegunungan, John Richard Banua Siap Majukan Partai Perindo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement