Partai Perindo Kota Sukabumi Gelar Pasar Sembako Murah, Warga: Alhamdulillah Sangat Membantu

SUKABUMI - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Perindo Kota Sukabumi, Adinda Maulana Moch MS mengatakan pihaknya menggelar pasar murah dengan menyedikan ratusan paket sembako untuk masyarakat Kampung Kalapa RT 01/03, Kelurahan Lembursitu, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, pada Minggu (13/8/2023).

Sebanyak 200 paket yang terdiri dari beras, minyak dan mie instan tersebut dijual murah kepada masyarakat. Tujuan kegiatan ini sebagai penguatan Partai Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor 16 pada kertas suara tersebut, kepada masyarakat.

Adinda Maulana Moch MS mengatakan, kegiatan bantuan sosial sebagai aksi nyata dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024 tersebut, untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.

"Kami melakukan operasi pasar sebagai penguatan partai kepada masyarakat dan juga untuk sosialisasikan program dan menyalurkan bantuan dan juga memperkenalkan bacaleg kepada masyarakat menjelang pemilu 2024," ujar Adinda kepada MNC Portal Indonesia.

Sementara itu, salah satu warga yang mengikuti program pasar murah ini, Sumiati (65) mengaku sangat terbantu dengan adanya program yang dijalankan Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern dan yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

"Alhamdulillah sangat keterima programnya bagi masyarakat. Jelas sangat terbantu, biasanya kita beli di warung dengan harga normal, sekarang di sini kita dapat dengan harga murah," ujar Sumiati.