HOME NEWS NEWS

Perindo Jateng Gelar Konsolidasi Hadapi Pemilu 2024

Yunibar , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |12:05 WIB
Perindo Jateng Gelar Konsolidasi Hadapi Pemilu 2024
DPW Partai Perindo Jawa Tengah menggelar rapat konsolidasi menjelang Pemilu 2024 (Foto: Yunibar)
A
A
A

TEGAL - DPW Partai Perindo Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi menjelang Pemilu 2024. Rapat digelar di Gedung Pertemuan Desa Lengkong Kecamatan Bojong.

Sebanyak 200 peserta yang terdiri atas para kader, pengurus partai dari tingkat DPDhingga DPRt, serta sejumlah bacaleg Partai Perindo mengikuti rapat tersebut.

Menurut Ketua DPW Perindo Jateng, Wuryanto, rakor tersebut untuk mematangkan semua hal terkait upaya pemenangan pada Pemilu 2024 mendatang.

Sehingga semua pengurus partai sampai tingkat ranting dana para bacaleg dari tingkat provinsi hingga kabupaten-kota memahami sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak dalam rangka pemenangan pemilu.

“Konsolidasi di mesin partai mutlak harus bisa sukses untuk menentukan kemenangan Pemilu 2024. Tak hanya mesin partai, para bacaleg Partai Perindo juga harus memiliki persepsi yang sama untuk memenangkan pemilu,” ujarnya usai rapat konsolidasi dan koordinasi dengan pengurus DPD, bacaleg dan DPRt di Kabupaten Tegal, Minggu 13 Agustus 2023.

