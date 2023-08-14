Kartu Prakerja Gelombang 59 Dibuka, Partai Perindo: Bukti Jokowi Peduli terhadap Rakyat

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial Yerry Tawalujan menanggapi dibukanya pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 59. Langkah tersebut, menurutnya, bentuk konsistensi pemerintahan Presiden Jokowi yang pentingkan kesejahteraan rakyat.

"Partai Perindo memberi apresiasi yang tinggi atas kepedulian pemerintahan Jokowi yang memperhatikan nasib rakyat, khususnya para pencari kerja dengan adanya program Kartu Prakerja yang sudah sampai gelombang 59," ujar Yerry dalam keterangannya, Senin (14/8/2023).

BACA JUGA: RPA Perindo Minta Pemerintah Akomodir 60 Anak Tulungagung yang Belum Dapat Bangku SMA

Menurut Yerry--politisi partai Perindo yang maju sebagai Caleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara ini-- Kartu Prakerja terbukti sudah sangat membantu para pencari kerja. Terhitung sudah sekitar 17 juta pencari kerja mendapat manfaat dari program ini.

"Ke depan setelah Jokowi selesai masa kepresidenannya, program Kartu Prakerja ini harus dilanjutkan oleh Presiden selanjutnya. Saya yakin hanya Bacapres yang didukung Partai Perindo yaitu Ganjar Pranowo yang paling mampu dan berkomitmen untuk melanjutkan program Kartu Prakerja ini," ujar Yerry.

Sebelumnya, Program Kartu Prakerja Gelombang 59 sudah dibuka pada 11 Agustus 2023. Kartu Prakerja merupakan salah satu program yang dicanangkan pemerintahan presiden Jokowi untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan di Indonesia.