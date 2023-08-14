Pileg 2024, Bacaleg DPR RI Perindo Transtoto Dapat Dukungan Mbah Pram Pemimpin Tertinggi Suku Samin

BLORA - Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jateng III Blora Raya Dr. Transtoto Handadhari menggelar pertemuan dengan Mbah Pramugi Prawiro Widjoyo, pemimpin tertinggi Suku Samin dalam pisowanan di Pendopo Agung Sedulur Sikep, Sambong, Blora.

Suku Samin adalah komunitas masyarakat setempat yang melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda pada zaman penjajahan. Mereka berjuang tanpa senjata (sikep).

Di Jawa Tengah dan seluruh Nusantara, mereka dikenal akan sikap yang jujur dan rendah hati. Jumlah komunitas ini pada Tahun 2023 mencapai sebanyak 10.000 Keluarga Keluarga (KK) yang tersebar di Kabupaten Blora, Pati, Rembang, Grobogan, Bojonegoro, Kudus, Tuban dan Jepara.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, secara pribadi Mbah Pram mendukung penuh Transtoto yang merupakan mantan Direktur Utama Perum Perhutani 2005-2008 dan maju sebagai bacaleg Partai Perindo di Dapil Jateng III Blora Raya pada Pemilu Legislatif 2024.

"Sedulurku itu manusia utuh. Saya mendukung penuh langkahnya untuk melestarikan hutan bagi kesejahteraan masyarakat dengan jujur, tanpa kecurangan," tegas Mbah Pram, Senin (14/8/2023).

Perlakuan istimewa juga diberikan kepada Transtoto ketika Mbah Pramugi dengan tulus melakukan ritual mengelilingi seluruh Kabupaten di Dapil Jateng III Blora Raya pada 6 - 7 Agustus 2023 lalu.

Saat itu, ia ditemani dua orang relawan Partai Perindo Marsono dan Bacaleg DPRD Kabupaten Blora Prasetiyono.