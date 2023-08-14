Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Palestina Terima Kehadiran Duta Besar Pertama Arab Saudi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |11:01 WIB
Palestina Terima Kehadiran Duta Besar Pertama Arab Saudi
Foto: Reuters.
PARA pejabat Palestina, pada Sabtu (12/8/2023), mengatakan mereka menyambut kehadiran duta besar pertama Arab Saudi sebagai bentuk dukungan terhadap negara mereka. Pada saat yang sama, kerajaan Teluk itu juga tengah mempertimbangkan prospek menjalin hubungan diplomatik formal dengan Israel.

Arab Saudi telah lama mendukung perjuangan Palestina dan menghindari hubungan resmi dengan Israel. Namun, Amerika Serikat (AS) mendorong potensi kesepakatan bersejarah di Timur Tengah yang akan melibatkan normalisasi hubungan Israel-Arab Saudi.

Pada sebuah upacara di Yordania, penasihat diplomatik Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Majdi al-Khalidi, menerima salinan surat kepercayaan Duta Besar Nayef Al-Sudairi sebagai utusan non-residen, kata kantor berita resmi Palestina Wafa.

Langkah itu merupakan "langkah penting yang akan berkontribusi untuk lebih memperkuat hubungan persaudaraan yang kuat yang mengikat kedua negara dan kedua bangsa," kata al-Khalidi, menurut Wafa.

Analis Palestina Talal Okal mengatakan penunjukan diplomatik itu setengah langkah menuju kantor perwakilan resmi Saudi di Tepi Barat yang diduduki.

Halaman:
1 2 3
      
