Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Militer Pakistan Gagalkan Militan yang Serang Konvoi Insinyur China, 2 Orang Tewas

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |16:47 WIB
Militer Pakistan Gagalkan Militan yang Serang Konvoi Insinyur China, 2 Orang Tewas
Militer Pakistan gagalkan militan yang serang konvoi insinyur China (Foto: AFP)
A
A
A

PAKISTAN - Sebuah serangan terhadap insinyur China di provinsi barat daya Pakistan yakni Provinsi Balochistan digagalkan oleh militer Pakistan. Insiden ini menyebabkan dua militan tewas dan para pekerja China tidak terluka.

Chakar Baloch, inspektur polisi distrik Gwadar, tempat serangan itu terjadi, mengatakan kepada CNN bahwa operasi pembersihan sedang berlangsung setelah bentrokan antara polisi dan militan berlangsung selama dua jam. Dua personel keamanan terluka.

Dalam sebuah pernyataan kepada CNN, Tentara Pembebasan Baloch, sebuah kelompok separatis militan, mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Angkatan bersenjata Pakistan mengatakan sedikitnya dua gerilyawan tewas dan tiga lainnya cedera dalam baku tembak dengan pasukan keamanan.

Militer mengatakan bahwa pasukan keamanan telah menutup seluruh area dan melancarkan operasi pencarian.

Kementerian Luar Negeri China, Senin, mengatakan sangat mengutuk serangan itu, mendesak pihak berwenang Pakistan untuk menghukum para pelaku dan memastikan keselamatan warga negara China.

“Tiongkok akan terus bekerja dengan Pakistan untuk mencegah dan menanggapi ancaman terorisme, dan secara efektif melindungi keselamatan personel, institusi, dan proyek Tiongkok di Pakistan,” kata Juru Bicara Kementerian Tiongkok Wang Wenbin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183549/vaksin_polio-tV4p_large.jpg
Pakistan Selangkah Lagi Sukses Akhiri Endemi Polio, Narasi Konspirasi dan Misinformasi Jadi Tantangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183026/serangan_bom_bunuh_diri_di_pakistan-Eoqw_large.jpg
Serangan Bom Bunuh Diri Dekat Mobil Polisi, Pakistan  Tuduh India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179980/tentara_taliban_afghanistan_di_perbatasan-ZxHV_large.jpg
Perundingan Damai Afghanistan-Pakistan Gagal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177462/pakistan-TRnD_large.jpg
Gencatan Senjata, Serangan Bunuh Diri Tewaskan 7 Tentara Pakistan di Perbatasan Afghanistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/18/3161434/tentara_pakistan_berjaga_di_provinsi_balochistan-n52f_large.jpg
Redam Pemberontakan, Pakistan Tangguhkan Layanan Seluler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139637/puan-hpVg_large.jpg
Ketua DPR Dorong Perdamaian Pakistan-India Lewat Jalur Diplomasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement