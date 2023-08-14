Militer Pakistan Gagalkan Militan yang Serang Konvoi Insinyur China, 2 Orang Tewas

PAKISTAN - Sebuah serangan terhadap insinyur China di provinsi barat daya Pakistan yakni Provinsi Balochistan digagalkan oleh militer Pakistan. Insiden ini menyebabkan dua militan tewas dan para pekerja China tidak terluka.

Chakar Baloch, inspektur polisi distrik Gwadar, tempat serangan itu terjadi, mengatakan kepada CNN bahwa operasi pembersihan sedang berlangsung setelah bentrokan antara polisi dan militan berlangsung selama dua jam. Dua personel keamanan terluka.

Dalam sebuah pernyataan kepada CNN, Tentara Pembebasan Baloch, sebuah kelompok separatis militan, mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Angkatan bersenjata Pakistan mengatakan sedikitnya dua gerilyawan tewas dan tiga lainnya cedera dalam baku tembak dengan pasukan keamanan.

Militer mengatakan bahwa pasukan keamanan telah menutup seluruh area dan melancarkan operasi pencarian.

Kementerian Luar Negeri China, Senin, mengatakan sangat mengutuk serangan itu, mendesak pihak berwenang Pakistan untuk menghukum para pelaku dan memastikan keselamatan warga negara China.

“Tiongkok akan terus bekerja dengan Pakistan untuk mencegah dan menanggapi ancaman terorisme, dan secara efektif melindungi keselamatan personel, institusi, dan proyek Tiongkok di Pakistan,” kata Juru Bicara Kementerian Tiongkok Wang Wenbin.