Lebih Canggih dan Sulit Dideteksi, Rusia Akan Lengkapi Kapal Selam Nuklir Baru dengan Rudal Hipersonik

Kapal selam nuklir Rusia yang baru akan dilengkapi dengan rudal hipersonik (Foto: AFP)

RUSIA - Rusia melengkapi kapal selam nuklir kelas Yasen barunya dengan rudal hipersonik Zircon.

"Pekerjaan ke arah ini sudah berlangsung," terang Alexey Rakhmanov, kepala pembuat kapal terbesar Rusia kepada kantor berita negara bagian RIA Novosti dalam wawancara yang diterbitkan pada Senin (14/8/2023).

Rudal hipersonik Zircon adalah senjata jarak jauh yang bergerak lebih dari lima kali kecepatan suara dan lebih sulit untuk dideteksi dan dicegat.

“Persenjataan fregat serial dengan sistem ini akan dilakukan sesuai dengan rencana Kementerian Pertahanan Rusia selama konstruksi dan operasinya,” lanjutnya.

Kapal selam nuklir multiguna Yasen-M, juga dikenal sebagai Proyek 885M, adalah versi modern dari Proyek 885.

Menurut RIA Novosti, Angkatan Laut Rusia sekarang memiliki satu Proyek 885 dan dua kapal selam 885M.