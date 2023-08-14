China Kutuk Kunjungan Wapres Taiwan ke AS, Sebut Lai Pembuat Onar

BEIJING - China pada Minggu, (13/8/2023) mengutuk kunjungan singkat ke Amerika Serikat (AS) oleh Wakil Presiden Taiwan William Lai, dengan mengatakan dia adalah seorang separatis dan "pembuat onar terus menerus". Beijing mengatakan akan mengambil langkah tegas untuk melindungi kedaulatannya, yang ditanggapi dengan kritik oleh Taipei.

Lai, kandidat terdepan untuk menjadi presiden Taiwan berikutnya pada pemilihan Januari, tiba di New York pada Sabtu, (12/8/2023) malam untuk apa yang secara resmi disebut sebagai persinggahan transit dalam perjalanannya ke Paraguay untuk pelantikan presidennya.

China, yang mengklaim Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri, telah berulang kali mengecam perjalanan Lai, termasuk persinggahan lain di San Francisco pada Rabu, (16/8/2023) dalam perjalanan pulang.

Amerika Serikat, seperti kebanyakan negara, tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, tetapi merupakan pendukung internasional dan pemasok senjata terpentingnya dan diharuskan oleh undang-undang AS untuk menyediakan pulau itu sarana untuk mempertahankan diri.