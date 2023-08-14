Setidaknya 3 Orang Tewas, 7 Luka-Luka Akibat Ledakan di Hotel Pakistan

KABUL – Setidaknya tiga orang tewas dan tujuh lainnya cedera pada Senin, (14/8/2023) dalam ledakan di sebuah hotel di Provinsi Khost, Afghanistan tenggara, kata kantor media provinsi itu.

Penyebab ledakan itu belum jelas meskipun wilayah itu, dekat perbatasan dengan Pakistan, telah lama dilanda kekerasan antara militan Islamis dan musuh mereka, demikian dilaporkan Reuters.

Kantor media Khost mengatakan orang-orang yang berasal dari wilayah Waziristan Pakistan, yang berada tepat di seberang perbatasan dan tempat berbagai kelompok militan beroperasi selama bertahun-tahun, termasuk di antara korban.

Kantor luar negeri Pakistan tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pemerintahan yang dikelola Taliban Afghanistan menghadapi pemberontakan oleh militan Negara Islam (IS, dahulu ISIS), yang telah mengklaim serangkaian serangan mematikan yang menargetkan warga sipil, orang asing, dan pasukan keamanan Taliban dalam beberapa bulan terakhir.