Lakukan Aksi Bodoh, 2 Remaja Naik ke Atas Jembatan Kereta Api Tuai Banyak Kecaman

2 remaja melakukan aksi bodoh saat naik ke jembatan kereta api (Foto: StokeOnTrentLive)

LONDON - Dua remaja tertangkap kamera melakukan "tindakan bodoh" saat mereka bermain di jembatan kereta api.

Video yang diposting pada Jumat (11/8/2023) itu kini telah dibagikan lebih dari 1.000 kali di media sosial, dan memperlihatkan para pemuda berjalan melintasi superstruktur jembatan kereta api di atas King Street dan Times Square di Longton, Staffordshire.

Laporan StokeOnTrentLive memperlihatkan kedua remaja itu berjalan melintasi bagian atas balok baja dari ujung stasiun kereta api Longton.

Anggota dewan lokal Chris Robinson mengecam para remaja atas perilaku mereka, mengatakan itu "benar-benar memalukan" dan "tindakan bodoh".

"Sangat tidak bertanggung jawab, itu tidak nyata,” terangnya kepada kepada StokeOnTrentLive, usai dia dihubungi oleh penduduk setempat yang prihatin mengenai rekaman tersebut.

"Jika seseorang telah berjalan di bawah jembatan dan mereka telah jatuh pada mereka, kehancuran itu bisa menyebabkan mereka, atau jatuh ke mobil atau di depan bus penuh orang,” ujarnya.

"Bisa saja ada korban jiwa dalam dua keluarga yang berbeda. Mereka bisa menghancurkan dua keluarga dengan satu tindakan bodoh itu,” lanjutnya.