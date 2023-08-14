Punya Batas Akhir Kesabaran, Sumber Kerajaan: Kate Middleton Tidak Akan Pernah Memaafkan Meghan Markle

LONDON - Sumber Kerajaan Inggris mengklaim jika wawancara Oprah dengan Pangeran Harry dan Meghan Markle adalah batasan terakhir untuk kesabaran Kate Middleton.

Ketegangan antara saudara laki-laki Harry dan Pangeran William serta istri mereka telah meningkat sejak 2020, ketika keluarga Sussex pindah ke Montecito, California dan memisahkan diri dari Keluarga Kerajaan.

Segalanya berubah menjadi sangat buruk ketika Sussex diwawancarai oleh pembawa acara Amerika Oprah Winfrey - sesuatu yang menurut dugaan Kate dianggap sebagai "pengkhianatan terakhir" yang "tidak akan pernah bisa dia maafkan".

"Kate telah menarik garis keras - dia tidak berubah pikiran tentang mereka,” terang sumber itu memberi tahu OK! Magazine.

"Mereka tidak pernah meminta maaf atas kebohongan mereka. Tetapi lebih sulit bagi William karena Harry adalah saudaranya. Ini adalah situasi yang mengerikan,” lanjutnya.

Harry dan Meghan kemudian merilis seri enam bagian di Netflix yang mendokumentasikan hubungan mereka, pernikahan, dan akhirnya berpisah dengan Keluarga Kerajaan.

Dan kehebohan tidak berakhir di sana karena hanya beberapa bulan kemudian Harry merilis memoarnya Spare, yang merinci saat-saat di mana dia berselisih dengan saudara laki-laki dan ayahnya.