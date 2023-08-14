Bak Terminator, Angkatan Darat Inggris Siap Ciptakan Tentara Hibrida dengan Kekuatan Super

LONDON - Kepala Angkatan Darat Inggris berencana untuk menciptakan tentara 'bionik' dengan kekuatan super ala Terminator.

Gadget canggih - baik ditanamkan atau dipakai secara eksternal - akan memungkinkan pasukan untuk 'melihat menembus dinding', berkomunikasi 'secara telepati' atau mendeteksi bahan kimia di udara tanpa bau atau rasa.

Pada 2030 tentara akan memakai 'kerangka luar' untuk melindungi mereka dari peluru dan meningkatkan kekuatan dan kecepatan mereka.

Salah satu prosedur invasif melibatkan pelapisan retina tentara dengan partikel nano yang memungkinkan mereka melihat spektrum inframerah dan memberi mereka penglihatan tipe sinar-X - mirip dengan ‘The Terminator’ dalam serial film yang diperankan Arnold Schwarzenegger.

Proyek-proyek terobosan - dijalankan bekerja sama dengan kementerian pertahanan Jerman - datang ketika Inggris berjuang untuk tetap berada di depan China dalam pengembangan teknologi militer.

Sebuah dokumen strategi Kementerian Pertahanan mengatakan sedang beralih ke AI, robotika, augmentasi manusia, dan peningkatan kimia untuk menciptakan generasi tentara baru.

Tetapi mantan kolonel Hamish De Bretton-Gordon memperingatkan agar tidak terlalu banyak bereksperimen.