HOME NEWS INTERNATIONAL

Kabur dari Pertanian, Singa Betina Ditembak Mati Usai Dicari 100 Polisi

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |19:31 WIB
Kabur dari Pertanian, Singa Betina Ditembak Mati Usai Dicari 100 Polisi
Singa betina ditembak mati usai kabur dari lahan pertanian (Foto: Ilustrasi/Reuters)
A
A
A

SEOUL – Seekor singa ditembak mati di Korea Selatan (Korsel) pada Senin (14/8/2023) setelah kabur dari pertanian yang dikelola swasta. Insiden ini telah memicu operasi pencarian lebih dari 100 personel polisi dan evakuasi lusinan warga dari bumi perkemahan sekitar.

Singa betina bernama Sasoonee, dilaporkan berkeliaran sekitar pukul 07.30 waktu setempat di daerah tenggara Goryeong.

Kantor berita Yonhap mengutip pemilik pertanian jika singa itu dipercaya kabur melalui pintu belakang pertanian yang dibiarkan terbuka.

Pejabat pemadam kebakaran memberi tahu Reuters jika hewan itu ditembak mati setelah ditemukan pihak berwenang di semak belukar dekat pertanian sekitar sejam kemudian.

Dikutip Antara, pejabat itu mengatakan tidak memiliki informasi apakah singa betina itu adalah sebuah ancaman, ataukah pihak berwenang telah mencoba menggunakan panah obat penenang untuk menangkapnya hidup-hidup.

Halaman:
1 2
      
