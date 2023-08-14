Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Beri Lampu Hijau, Junta Militer Niger Buka Pintu Dialog dengan Pemimpin Agama Nigeria

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |20:22 WIB
Beri Lampu Hijau, Junta Militer Niger Buka Pintu Dialog dengan Pemimpin Agama Nigeria
Juta militer Niger buka pintu dialog dengan pemimpin agama Nigeria (Foto: Anadolu Agency)
A
A
A

NIGERIA - Delegasi sejumlah pemimpin agama dari Nigeria yang dipimpin ketua gerakan Islam bertemu dengan junta militer pada akhir pekan di Niger dalam upaya menjalin dialog.

Syekh Abdullah Bala Lau, seorang cendekiawan Muslim terkemuka yang juga pemimpin Gerakan Salafi Izala di Nigeria, bertemu dengan pemimpin kudeta Jenderal Abdourahamane Tchiani dan Perdana Menteri (PM) yang ditunjuk junta Ali Lamine Zeine di ibukota Niamey pada Sabtu (12/8/2023).

Kunjungan terbaru ini terjadi ketika Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) mengancam melakukan intervensi militer jika pemimpin kudeta tidak mengembalikan posisi Presiden Mohamed Bazoum, yang digulingkan oleh anggota Pengawal Presiden pada 26 Juli.

Zeine mengatakan setelah bertemu dengan delegasi, Tchiani menunjukkan kesiapan untuk berdialog dengan ECOWAS.

"Kami setuju, dan pemimpin negara kami telah memberikan lampu hijau untuk berdialog," terangnya, dikutip Antara.

“Delegasi itu akan pulang dan menginformasikan presiden Nigeria apa yang telah mereka dengar dari kami. Kami berharap dalam beberapa waktu ke depan, ECOWAS akan datang untuk bertemu dengan kami membahas bagaimana agar sanksi terhadap kami dapat dicabut,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/18/2905167/junta-niger-sebut-presiden-terguling-mohamed-bazoum-mencoba-kabur-dari-tahanan-rumah-Egwmg7T928.jpg
Junta Niger Sebut Presiden Terguling Mohamed Bazoum Mencoba Kabur dari Tahanan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/18/2890465/di-balik-niger-yang-dilanda-kudeta-prancis-dianggap-gagal-membendung-kekerasan-V4BXdGIZ6W.jpg
Di Balik Niger yang Dilanda Kudeta, Prancis Dianggap Gagal Membendung Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/18/2889008/kudeta-niger-presiden-prancis-tarik-pasukan-dan-duta-besar-serta-akhiri-kerja-sama-militer-ruzyoAHc5u.jpg
Kudeta Niger, Presiden Prancis Tarik Pasukan dan Duta Besar serta Akhiri Kerja Sama Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/16/18/2884159/emmanuel-macron-dubes-dan-diplomat-disandera-di-kedutaan-prancis-di-niger-1zNW0wL8GR.jpg
Emmanuel Macron: Dubes dan Diplomat Disandera di Kedutaan Prancis di Niger
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/18/2880929/intelijen-as-rencanakan-pembunuhan-pimpinan-kudeta-niger-qMwH4PCNSy.jpg
Intelijen AS Rencanakan Pembunuhan Pimpinan Kudeta Niger
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/18/2875024/junta-militer-perintahkan-polisi-usir-dubes-prancis-dari-niger-czJnbNweCB.jpg
Junta Militer Perintahkan Polisi Usir Dubes Prancis dari Niger
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement