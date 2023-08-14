Beri Lampu Hijau, Junta Militer Niger Buka Pintu Dialog dengan Pemimpin Agama Nigeria

Juta militer Niger buka pintu dialog dengan pemimpin agama Nigeria (Foto: Anadolu Agency)

NIGERIA - Delegasi sejumlah pemimpin agama dari Nigeria yang dipimpin ketua gerakan Islam bertemu dengan junta militer pada akhir pekan di Niger dalam upaya menjalin dialog.

Syekh Abdullah Bala Lau, seorang cendekiawan Muslim terkemuka yang juga pemimpin Gerakan Salafi Izala di Nigeria, bertemu dengan pemimpin kudeta Jenderal Abdourahamane Tchiani dan Perdana Menteri (PM) yang ditunjuk junta Ali Lamine Zeine di ibukota Niamey pada Sabtu (12/8/2023).

Kunjungan terbaru ini terjadi ketika Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) mengancam melakukan intervensi militer jika pemimpin kudeta tidak mengembalikan posisi Presiden Mohamed Bazoum, yang digulingkan oleh anggota Pengawal Presiden pada 26 Juli.

Zeine mengatakan setelah bertemu dengan delegasi, Tchiani menunjukkan kesiapan untuk berdialog dengan ECOWAS.

"Kami setuju, dan pemimpin negara kami telah memberikan lampu hijau untuk berdialog," terangnya, dikutip Antara.

“Delegasi itu akan pulang dan menginformasikan presiden Nigeria apa yang telah mereka dengar dari kami. Kami berharap dalam beberapa waktu ke depan, ECOWAS akan datang untuk bertemu dengan kami membahas bagaimana agar sanksi terhadap kami dapat dicabut,” lanjutnya.