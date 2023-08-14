Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Box ODP PLN Meledak, Warga Tanah Miring Lampung Utara Heboh

Jimi Irawan , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |01:01 WIB
Box ODP PLN Meledak, Warga Tanah Miring Lampung Utara Heboh
Box ODP PLN meledak dan hebohkan warga/Foto: Jimi Irawan
A
A
A

 

LAMPUNG UTARA - Ledakan Box Optical Distribution Point (ODP) milik PLN menghebohkan warga Tanah Miring, Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Kota, Kabupaten Lampung Utara, Minggu (13/08/2023) sekitar pukul 17.50 WIB.

Indra, warga sekitar mengaku panik saat mendengar suara ledakan yang berasal dari Box ODP PLN depan salah satu rumah mewah yang ada di Tanah Miring.

 BACA JUGA:

"Mulanya box yang menempel disalah satu tiang listrik itu mengeluarkan asap tebal disertai api hingga berhasil menarik perhatian warga sekitar," kata Indra.

Warga menduga Box ODP PLN mengalami konsleting."Kami berharap tim PLN segera terjun karena dikhawatirkan saluran listrik ditempat lain mengalami hal serupa," pungkasnya.

 BACA JUGA:

Tak berselang lama, pemadam kebakaran merapat ke lokasi untuk memadamkan api yang melalap Box ODP tersebut. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa tersebut, namun lalu lalang kendaraan sempat terhambat lantaran warga memadati lokasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186292/kebakaran-0Mf5_large.jpg
Kebakaran di Hong Kong, 4 WNI Jadi Korban dan 2 di Antaranya Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185217/kebakaran-jN9s_large.jpg
Kebakaran Landa Sebuah Rumah di Koja karena Bocah 9 Tahun Memasak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957/kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949/kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920/kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement