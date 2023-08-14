Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

4 Wisatawan Terjebak Derasnya Arus Air Terjun Ngalauan, Berhasil Dievakuasi 6 Jam Kemudian

Budi Sunandar , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |05:54 WIB
4 Wisatawan Terjebak Derasnya Arus Air Terjun Ngalauan, Berhasil Dievakuasi 6 Jam Kemudian
Wisatawan terjebak air bah di Air Terjun Ngalauan dievakuasi Tim SAR (Foto: iNews)
A
A
A

PADANG - Sebanyak emapat orang yang merupakan dua pasang muda-mudi, terjebak air bah di kawasan Wisata Pemandian Air Terjun Ngalauan, Sungai Bangek, Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat.

Tim SAR gabunganpun langsung melakukan penyelamatan dan berhasil mengevakuasi keempat korban setelah enam jam kemudian.

Derasnya arus sungai di kawasan pemandian air terjun Ngalauan, membuat keempat orang wisatawan yang merupakan mahasiswa ini terjebak ditengah hutan larangan/ dan terpaksa dievakuasi petugas.

Mereka terjebak di tengah derasnya arus sungai setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras.

Keempat orang korban terjebak di lokasi air terjun karena kawasan tersebut tiba-tiba dilanda air bah, sehingga tidak bisa keluar dari lokasi.

Beruntung, keberadaan mereka diketahui warga sekitar dan dilaporkan ke kantor pencarian dan pertolongan, atau SAR Padang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/337/3055747/dpr-4XyC_large.jpg
DPR Minta Permukiman Korban Banjir Bandang Ternate Direlokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/337/3055110/menko_pmk_muhadjir_effendy-C3Es_large.jpg
Muhadjir Minta Kawasan Banjir Bandang Ternate Tak Dijadikan Permukiman Warga 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/340/3054874/warga_dan_petugas_mencari_korban_banjir_bandang-Q6Vr_large.jpg
1 Orang Masih Hilang Usai Banjir Bandang di Ternate, Basarnas Terus Lakukan Pencarian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/337/3010472/kemenag-kirim-bantuan-untuk-korban-banjir-lahar-dingin-di-sumbar-u9J8m8K6cp.jpg
Kemenag Kirim Bantuan untuk Korban Banjir Lahar Dingin di Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/340/3009446/polisi-serahkan-jenazah-korban-banjir-lahar-dingin-ke-keluarga-FH2ch6qqrZ.jpg
Polisi Serahkan Jenazah Korban Banjir Lahar Dingin ke Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/340/3009299/5-jenazah-korban-banjir-bandang-dan-lahar-dingin-belum-dijemput-keluarga-e46t9qOt7h.jpg
5 Jenazah Korban Banjir Bandang dan Lahar Dingin Belum Dijemput Keluarga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement