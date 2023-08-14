4 Wisatawan Terjebak Derasnya Arus Air Terjun Ngalauan, Berhasil Dievakuasi 6 Jam Kemudian

Wisatawan terjebak air bah di Air Terjun Ngalauan dievakuasi Tim SAR (Foto: iNews)

PADANG - Sebanyak emapat orang yang merupakan dua pasang muda-mudi, terjebak air bah di kawasan Wisata Pemandian Air Terjun Ngalauan, Sungai Bangek, Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat.

Tim SAR gabunganpun langsung melakukan penyelamatan dan berhasil mengevakuasi keempat korban setelah enam jam kemudian.

Derasnya arus sungai di kawasan pemandian air terjun Ngalauan, membuat keempat orang wisatawan yang merupakan mahasiswa ini terjebak ditengah hutan larangan/ dan terpaksa dievakuasi petugas.

Mereka terjebak di tengah derasnya arus sungai setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras.

Keempat orang korban terjebak di lokasi air terjun karena kawasan tersebut tiba-tiba dilanda air bah, sehingga tidak bisa keluar dari lokasi.

Beruntung, keberadaan mereka diketahui warga sekitar dan dilaporkan ke kantor pencarian dan pertolongan, atau SAR Padang.