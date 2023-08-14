Dilaporkan Mesin Rusak, KM Dewata Samudra III yang Mengangkut 41 Orang Hilang Kontak di Raja Ampat

RAJAAMPAT - Kapal Motor (KM) Dewata Samudra III yang berisikan 41 orang mengalami Lost Contact di Perairan Utara Timur Laut Pulau Fani, Raja Ampat.

KM Dewata Samudra III tersebut diketahui hilang kontak pada 12 Agustus 2023 di Perairan Utara Timur Laut Pulau Fani pada Koordinat 1° 46' 10,85" N - 131° 37' 40,87" E.

BACA JUGA: Kronologi Penangkapan Kapal Vietnam Curi 5 Ton Ikan di Laut Natuna Utara oleh Bakamla

Tim SAR pun menerjunkan personel ke lokasi, hingga Senin (14/8/2023) kondisi kapal yang dilaporkan mengalami kerusakan mesin akibat menerjang ombak setinggi 4 meter itu tak kunjung diketahui.

Dari laporan yang diterima, KM Dewata Samudra III berangkat dari Bitung pada TW. 0807 1600. Kapal menuju perairan utara Pulau Sopiori untuk mencari Ikan, pada TW. 0812 1309, kapal mengalami lost contact di Perairan Utara Timur Laut Pulau Fani.

Dengan Jumlah orang atau penumpang yang menjadi korban sebanyak 41 Orang, dengan data korban sebagai berikut:

1. Hasan,

2. Solikhin,

3. Saiful Anwar,

4. Ikwan Purjayanto A. T.,

5. Guritno, 6. Ahmad Syarufuddin,

7. M. Saeful Bahri,

8. Suroso,

9. Nurochman,

10. Dwi Setiawan,

11. Rosul Fanudin,

12. Muhammad Ulum,

13. Eko Purwantor,

14. Tarmuji Slamet,

15. Afdhol Amal,

16. Azmi Mahadi,

17. Mustakim,

18. Tarwendi,

19. Inamah,

20. Tri Suranto,