Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kesal Tak Mau Berhenti Menyanyi, Pria di Pringsewu Tikam Temannya Sendiri

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |21:10 WIB
Kesal Tak Mau Berhenti Menyanyi, Pria di Pringsewu Tikam Temannya Sendiri
Pria di Pringsewu tusuk temannya sendiri lantaran tak mau berhenti menyanyi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

PRINGSEWU - Pria di Pringsewu, Lampung, nekat tikam temannya sendiri lantaran kesal tidak mau berhenti menyanyi. Atas tindakan itu, korban mengalami luka berat di bagian wajah.

Pria itu berinisial EN (33) warga Pekon Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Lampung.

 BACA JUGA:

Kapolsek Pringsewu kota, AKP Rohmadi mengatakan, pelaku berinisial EN diamankan usai melakukan penganiayaan terhadap korban Apriawan (40) warga Pekon Ambarawa Timur.

"Pelaku diamankan unit Reskrim Polsek Pringsewu Kota di kediamannya di Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu pada Selasa (8/8) sekira pukul 18.00 WIB," ujar AKP Rohmadi dalam keterangannya, Senin (14/8/2023).

 BACA JUGA:

Rohmadi mengungkapkan, peristiwa penikaman itu terjadi pada Rabu (2/8) sekitar pukul 18.00 WIB di Pekon Ambarawa Timur. Saat itu korban dan pelaku datang ke rumah salah satu warga untuk berkaraoke sambil minum-minuman keras.

"Saat itu korban dan pelaku terlibat cekcok dan nyaris adu pukul namun berhasil dilerai warga," tutur Rohmadi.

Rohmadi melanjutkan, karena merasa kesal dengan korban, pelaku pulang mengambil senjata tajam jenis golok dan pisau badik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164705/manik-6IZk_large.jpg
Polisi Periksa 8 Saksi dan Analisis CCTV di TKP Pembacokan Kontributor iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3163974/pembacokan-lT4A_large.jpg
Kontributor iNews Media Group Grobogan Dibacok OTK, Polisi Buru Pelaku 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/340/3154424/bacok-HofB_large.jpg
Bacok Warga, Kepala Desa di Lampung Timur Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149641/ilustrasi_penjara-xXry_large.jpg
Remaja Tewas Dibacok saat Tawuran di Jatinegara, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148641/pembacokan-Li0p_large.jpg
Terekam CCTV, Pemotor Dibacok di Radio Dalam Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/340/3145318/warga_konawe_selatan_dibacok_karyawan_perusahaan_sawit_usai_sholat_idul_adha-9OhR_large.jpg
Warga Konawe Selatan Dibacok Karyawan Perusahaan Sawit Usai Sholat Idul Adha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement