Kesal Tak Mau Berhenti Menyanyi, Pria di Pringsewu Tikam Temannya Sendiri

Pria di Pringsewu tusuk temannya sendiri lantaran tak mau berhenti menyanyi/Foto: Istimewa

PRINGSEWU - Pria di Pringsewu, Lampung, nekat tikam temannya sendiri lantaran kesal tidak mau berhenti menyanyi. Atas tindakan itu, korban mengalami luka berat di bagian wajah.

Pria itu berinisial EN (33) warga Pekon Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Lampung.

Kapolsek Pringsewu kota, AKP Rohmadi mengatakan, pelaku berinisial EN diamankan usai melakukan penganiayaan terhadap korban Apriawan (40) warga Pekon Ambarawa Timur.

"Pelaku diamankan unit Reskrim Polsek Pringsewu Kota di kediamannya di Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu pada Selasa (8/8) sekira pukul 18.00 WIB," ujar AKP Rohmadi dalam keterangannya, Senin (14/8/2023).

Rohmadi mengungkapkan, peristiwa penikaman itu terjadi pada Rabu (2/8) sekitar pukul 18.00 WIB di Pekon Ambarawa Timur. Saat itu korban dan pelaku datang ke rumah salah satu warga untuk berkaraoke sambil minum-minuman keras.

"Saat itu korban dan pelaku terlibat cekcok dan nyaris adu pukul namun berhasil dilerai warga," tutur Rohmadi.

Rohmadi melanjutkan, karena merasa kesal dengan korban, pelaku pulang mengambil senjata tajam jenis golok dan pisau badik.