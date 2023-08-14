Gempa Berkekuatan M5,6 Guncang Sarmi Papua

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 5,6 terjadi di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, malam hari ini, Senin (14/8/2023). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 20.53 WIB.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan bahwa pusat gempa tersebut berada di 1422 kilometer (km) timur laut Sarmi, Papua, dengan kedalaman 233 km.
"#Gempa Mag:5.6, 14-Aug-2023 20:53:11WIB, Lok:9.00LU, 144.90BT (1422 km TimurLaut SARMI-PAPUA), Kedlmn:233 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun resmi Twitter @infoBMKG.