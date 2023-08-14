Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Berkekuatan M5,6 Guncang Sarmi Papua

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |21:20 WIB
Gempa Berkekuatan M5,6 Guncang Sarmi Papua
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 5,6 terjadi di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, malam hari ini, Senin (14/8/2023). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 20.53 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan bahwa pusat gempa tersebut berada di 1422 kilometer (km) timur laut Sarmi, Papua, dengan kedalaman 233 km.

 BACA JUGA:

"#Gempa Mag:5.6, 14-Aug-2023 20:53:11WIB, Lok:9.00LU, 144.90BT (1422 km TimurLaut SARMI-PAPUA), Kedlmn:233 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun resmi Twitter @infoBMKG.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Papua Gempa Bumi gempa BMKG
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186100/kepala_bmkg_faisal_fathani-d8A9_large.jpg
Siklon Tropis Senyar Terbentuk, BMKG : Waspada Cuaca Ekstrem di Aceh dan Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185432/gelombang_tinggi-5Rir_large.jpg
Indonesia Dikepung Bibit Siklon Tropis Fina, Waspada Hujan Lebat hingga Gelombang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177719/viral-6bcH_large.jpeg
Fenomena Cuaca Panas Mendidih Siang Hari dan Hujan Lebat saat Malam, Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176637/bmkg-mtzo_large.jpg
BMKG Catat 4 Wilayah Tidak Mengalami Hujan Lebih Dua Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172578/gelombang-zLkS_large.jpg
BMKG: Waspada Gelombang Laut Tinggi Akibat Siklon Tropis Bualoi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161886/bencana-oiHU_large.jpg
Hujan Ekstrem Sejumlah Daerah, Waspada Potensi Bencana Hidrometeorologi Sepekan ke Depan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement