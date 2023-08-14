Ganjar Buka Festival Bunga Bandungan 2023, Harapkan Jadi Agenda Tahunan

SEMARANG - Berbagai kreatifitas, baik menghias kendaraan pawai serta kostum tari, menambah daya tarik Festival Bunga Bandungan 2023. Festival ini diikuti puluhan petani yang tergabung dalam belasan kelompok tani di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Gelaran yang berlangsung di pasar bunga Dusun Jetis ini turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Usai memberikan sambutan, Ganjar Pranowo terlihat menyapa warga masyarakat dengan sangat akrab. Ganjar juga sangat antusias dan menikmati beberapa pertunjukan seni tari dan barongsai.

Menurut Ganjar, meski baru dingelar untuk kali kedua, namun kegiatan ini sangat berdampak positif bagi masyarakat.

"Selain menjadi daya tarik wisata, kegiatan ini juga dapat membawa dampak positif khususnya kepada para petani bunga di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang," katanya.

Ganjar Pranowo pun mengapresiasi festival bunga tersebut yang diselenggarakan secara swadaya oleh masyarakat setempat.

Ganjar, yang merupakan Bacapres Partai Perindo, merencanakan agar festival tersebut menjadi agenda tahunan sehingga dapat dibawa ke agenda festival tingkat nasional dengan kolaborasi bersama pelaku seni di Indonesia.