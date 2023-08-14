Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Siap Pertemukan Relawannya dengan Ganjar Pranowo, Gibran: Saya Tunggu Perintah!

Romensy August , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |10:44 WIB
Siap Pertemukan Relawannya dengan Ganjar Pranowo, Gibran: Saya Tunggu Perintah!
Gibran Rakabuming Raka (Foto: MPI)
A
A
A

SOLO - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka siap mempertemukan relawannya dengan Bacapres Perindo Ganjar Pranowo. Ia menyebutkan bahwa saat ini hanya tinggal menunggu perintah saja.

"Halah langsung tak kerahkan, beliau pengin ketemu di mana saya kerahkan. Saya itu nunggu perintah," katanya di Lodji Gandrung Solo, Senin (14/8/2023).

Putra Sulung Presiden Jokowi itu mengungkapkan bahwa banyak di antara relawannya yang mendukung Ganjar meski tidak diketahui jumlah pastinya.

"Banyak relawan yang mendukung Ganjar. Saya nunggu instruksi saja. Langsung ke tak kondisi kan gampang," bebernya.

Disinggung soal alasan mengapa harus menunggu instruksi, Gibran mengatakan, dirinya tidak ingin dikatakan lancang.

"Belum, saya kan kalau gak ada instruksi gak berani. Nanti dikira lancang atau apa," beber dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement