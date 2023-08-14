Siap Pertemukan Relawannya dengan Ganjar Pranowo, Gibran: Saya Tunggu Perintah!

SOLO - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka siap mempertemukan relawannya dengan Bacapres Perindo Ganjar Pranowo. Ia menyebutkan bahwa saat ini hanya tinggal menunggu perintah saja.
"Halah langsung tak kerahkan, beliau pengin ketemu di mana saya kerahkan. Saya itu nunggu perintah," katanya di Lodji Gandrung Solo, Senin (14/8/2023).
Putra Sulung Presiden Jokowi itu mengungkapkan bahwa banyak di antara relawannya yang mendukung Ganjar meski tidak diketahui jumlah pastinya.
"Banyak relawan yang mendukung Ganjar. Saya nunggu instruksi saja. Langsung ke tak kondisi kan gampang," bebernya.
Disinggung soal alasan mengapa harus menunggu instruksi, Gibran mengatakan, dirinya tidak ingin dikatakan lancang.
"Belum, saya kan kalau gak ada instruksi gak berani. Nanti dikira lancang atau apa," beber dia.