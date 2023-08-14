Hadiri Festival Bunga Bandungan 2023, Ganjar: Positif untuk Petani

SEMARANG - Festival Bunga Bandungan 2023 diramaikan dengan menghias kendaraan pawai serta kostum tari.

Festival tersebut diikuti puluhan petani yang tergabung dalam belasan kelompok tani di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

BACA JUGA: Yenny Wahid Siap Dampingi Ganjar Pranowo Berkeliling di Jawa Timur

Menurut Ganjar, meski baru dingelar untuk kali kedua, namun kegiatan ini sangat berdampak positif bagi masyarakat.

"Selain menjadi daya tarik wisata, kegiatan ini juga dapat membawa dampak positif khususnya kepada para petani bunga di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang," katanya.

Usai memberikan sambutan, Ganjar Pranowo terlihat menyapa warga masyarakat dengan akrab.

Ganjar Pranowo pun mengapresiasi festival bunga tersebut yang diselenggarakan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Ganjar, yang merupakan Bacapres Partai Perindo, merencanakan agar festival tersebut menjadi agenda tahunan sehingga dapat dibawa ke agenda festival tingkat nasional dengan kolaborasi bersama pelaku seni di Indonesia.

(Angkasa Yudhistira)