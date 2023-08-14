Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Hadiri Festival Bunga Bandungan 2023, Puluhan Kendaraan Berhias

Lurisa Lulu , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |11:50 WIB
Ganjar Hadiri Festival Bunga Bandungan 2023, Puluhan Kendaraan Berhias
Puluhan kendaraan berhias di acara Festival Bunga Bandungan yang dihadiri Ganjar Pranowo (Foto: iNews)
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri Festival Bunga Bandungan 2023. Puluhan kendaraan berhiaskan aneka jenis bunga, menjadi daya tarik tersendiri dalam gelaran kedua festival tersebut.

Ribuan masyarakat dari berbagai penjuru wilayah Kabupaten Semaran, tampak antusias melihat pawai kendaraan karnaval dan gelaran kesenian ini.

Berbagai kreatifitas baik menghias kendaraan pawai serta kostum tari, terlihat sangat unik dan menambah daya tarik festival yang diikuti puluhan petani yang tergabung dalam belasan kelompok tani yang ada di Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Usai memerikan sambutan, Ganjar terlihat menyapa warga masyarakat dengan sangat akrab.

Gnjar Pranowo juga sangat antusias dan menikmati beberapa pertunjukan seni tari dan barongsai.

"Meski baru dingelar untuk kali yang kedua namun kegiatan ini sangat berdampak positif bagi masyarakat. Selain menjadi daya tarik wisata, kegiatan ini juga dapat membawa dampak positif khususnya kepada para petani bunga di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang," ujar Ganjar, Minggu 13 Agustus 2023.

