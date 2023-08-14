Aksi Ganjar Bagikan Ribuan Paket Alat Tulis Pecahkan Rekor MURI

Ganjar dan Influencer bagikan peralatan sekolah ke anak anak di Semarang (Foto: MPI)

SEMARANG – Aksi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama 30 influencer memberikan bantuan paket alat tulis kepada siswa sekolah di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Senin (14/8/2023) memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI).

Total paket alat tulis yang dibagikan berjumlah 1.017, diberikan kepada siswa SD, SMP dan SMA. Di antara 30 influencer yang bersama Ganjar menyerahkan paket itu di antaranya; Thariq Haililintar, Fadly Faisal, Fuji, Vonny Felicia, Fico Fachriza, Yoriko Angeline, Syahnaz, hingga Lesty Kejora dan lainnya.

Aksi kemanusiaan itu memecahkan rekor MURIuntuk kategori pemberian paket alat tulis terbanyak yang diberikan di satu lokasi. Rekor itu tercatat sebagai rekor yang ke 11.017.

"Saya menyampaikan terima kasih, ternyata para influencer sedang main ke Semarang. Nggak tahu kegiatannya ada berapa. Tapi tadi sebuah peristiwa yang menurut saya menyenangkan, karena mereka peduli sama anak sekolah dan memberikan bantuan," kata Ganjar yang juga Bacapres Partai Perindo itu di lokasi.

Ganjar mengatakan, peristiwa yang dilakukan oleh para influencer itu dapat menginspirasi anak-anak muda lainnya. Sebab, puluhan influencer itu merupakan anak-anak muda kreatif.

"Mudah-mudahan kisah ini menginspirasi banyak anak-anak muda yang sangat kreatif ini. Kemudian bisa memberikan manfaat orang banyak," kata Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu.