Ditangkap Polisi, Pelaku Begal Payudara Tergoda Lihat Korban Pakai Pakaian Seksi

SEMARANG – Aparat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Semarang menangkap seorang pria beristri pelaku begal payudara di Kota Semarang, Jawa Tengah. Korbannya seorang perempuan bawah umur.

Tersangka bernama Andhy Santoso (35) warga Jalan Pamularsih X, Kelurahan Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang itu mengaku sudah 2 kali beraksi. Aksi terakhirnya di Jalan Sidorejo, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang pada Sabtu 5 Agustus 2023 sekira pukul 15.12 WIB.

Korbannya berinisial AEA (15) warga Kota Semarang, yang tinggal tak jauh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tersangka melintas di lokasi menggunakan motor Honda Beat nomor polisi H 4902 ASW, berhelm menutup wajah, dan jaket army. Dia meremas payudara korban menggunakan tangan kirinya dan tancap gas melarikan diri.

“Saya diteriaki korban, saya kabur,” kata tersangka Andhy Santoso di Mapolrestabes Semarang, Senin (14/8/2023).

Dia mengaku tak berniat melakukan aksi itu. Saat kejadian, dia sedang diminta atasan di tempat kerjanya untuk membeli makan. Dia mengaku tergoda dengan pakaian seksi yang dikenakan korban, sehingga nekat putar balik sepeda motornya dan melakukan aksi itu.

“Saya kira sudah tidak di bawah umur (korbannya),” lanjutnya.