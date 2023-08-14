Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ditangkap Polisi, Pelaku Begal Payudara Tergoda Lihat Korban Pakai Pakaian Seksi

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |19:06 WIB
Ditangkap Polisi, Pelaku Begal Payudara Tergoda Lihat Korban Pakai Pakaian Seksi
Pelaku begal payudara di Semarang ditangkap polisi (Foto: Eka Setiawan)
A
A
A

SEMARANG – Aparat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Semarang menangkap seorang pria beristri pelaku begal payudara di Kota Semarang, Jawa Tengah. Korbannya seorang perempuan bawah umur.

Tersangka bernama Andhy Santoso (35) warga Jalan Pamularsih X, Kelurahan Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang itu mengaku sudah 2 kali beraksi. Aksi terakhirnya di Jalan Sidorejo, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang pada Sabtu 5 Agustus 2023 sekira pukul 15.12 WIB.

Korbannya berinisial AEA (15) warga Kota Semarang, yang tinggal tak jauh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tersangka melintas di lokasi menggunakan motor Honda Beat nomor polisi H 4902 ASW, berhelm menutup wajah, dan jaket army. Dia meremas payudara korban menggunakan tangan kirinya dan tancap gas melarikan diri.

“Saya diteriaki korban, saya kabur,” kata tersangka Andhy Santoso di Mapolrestabes Semarang, Senin (14/8/2023).

Dia mengaku tak berniat melakukan aksi itu. Saat kejadian, dia sedang diminta atasan di tempat kerjanya untuk membeli makan. Dia mengaku tergoda dengan pakaian seksi yang dikenakan korban, sehingga nekat putar balik sepeda motornya dan melakukan aksi itu.

“Saya kira sudah tidak di bawah umur (korbannya),” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181212/catcalling-VjCU_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan Oknum Polisi ‘Catcalling’ Wanita Pejalan Kaki di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180148/pelecehan-8kOY_large.jpg
Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik di Kebayoran Baru Ditindak Propam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180136/viral-NaVl_large.jpg
Viral Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik Pejalan Kaki di Kebayoran Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180104/pelecehan-ElZs_large.jpg
Korban Dugaan Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi Serahkan Bukti ke Polres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179447/kekerasan-qAQh_large.jpg
Polisi Periksa Staf Diduga Korban Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179048/pelecehan-3aA1_large.jpg
Polisi Akan Panggil Kepala SPPG di Bekasi yang Diduga Lecehkan Stafnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement