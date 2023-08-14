Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Siapkan Langkah Antisipasi Krisis Air Bersih di Jateng

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |19:13 WIB
Ganjar Pranowo Siapkan Langkah Antisipasi Krisis Air Bersih di Jateng
Ganjar Pranowo usai rapat soal Kemiskinan Ekstrem di Jateng (Foto: MPI)
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sejak jauh hari telah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi kekeringan dan krisis air bersih di sejumlah daerah. Ia juga sudah menyiapkan skema bantuan air bersih untuk mengantisipasi itu. Setidaknya ada 7,1 juta liter air bersih yang didistribusikan ke daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih.

"Kita tiap hari ada bantuan yang kita kirim ke daerah-daerah. Jadi kalau boleh saya tampilkan visualnya, dari BPBD semua siaga, bupati/walikota semua siaga, so far sampai hari ini ada (bantuan air)," kata Ganjar yang juga Bacapres Partai Perindo itu saat ditemui di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (14/8/2023).

Ganjar tidak memungkiri bahwa ada sejumlah daerah yang saat ini kesulitan air bersih. Maka dari itu ia meminta warga melapor agar bisa segera dikirim bantuan air bersih.

"Memang ada dari teman-teman media menyampaikan di tempat ini kurang air, sebenarnya tinggal lapor saja biar nanti kita kirim, karena memang di daerah-daerah tertentu ya memang kurang air. Kita siapkan, kita minta kawan-kawan untuk selalu me-report secara rutin," tuturnya.

Ganjar menjelaskan berdasarkan data akumulasi kebutuhan air bersih di kabupaten/kota, bantuan yang didistribusikan ada sekitar 7,1 liter yang bersumber dari banyak pihak.

