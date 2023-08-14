Beri Bantuan Paket Alat Tulis Bersama Influencer, Ganjar: Mudah-mudahan Ini Menginspirasi

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama 30 influencer memberikan bantuan paket alat tulis kepada siswa sekolah di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Senin (14/8/2023). Terdapat 1.017 paket alat tulis yang diberikan kepada siswa SD, SMP, dan SMA/SMK di Kota Semarang.

"Saya menyampaikan terima kasih, ternyata para influencer sedang main ke Semarang. Nggak tahu kegiatannya ada berapa. Tapi tadi sebuah peristiwa yang menurut saya menyenangkan, karena mereka peduli sama anak sekolah dan memberikan bantuan," kata Ganjar yang juga Bacapres Partai Perindo itu di lokasi.

Ganjar mengatakan, peristiwa yang dilakukan oleh para influencer itu dapat menginspirasi anak-anak muda lainnya. Sebab, puluhan influencer itu merupakan anak-anak muda kreatif.

"Mudah-mudahan kisah ini menginspirasi banyak anak-anak muda yang sangat kreatif ini. Kemudian bisa memberikan manfaat orang banyak," kata Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu.

Inspirasi itu, lanjut Ganjar, juga dapat diberikan kepada anak-anak sekolah melalui sesi diskusi atau sharing dengan para influencer. Tokoh-tokoh ini pasti memiliki banyak ilmu yang bisa dibagikan kepada para pelajar dari tingkat SD sampai SMA yang hadir.

"Ada kok tokoh-tokoh yang kemudian karena kreativitasnya, karena talentanya, ia menjadi tokoh publik kemudian punya nilai. Ada nilai kemanusiaannya, ada nilai ekonominya kemudian dijadikan satu dan mereka membantu anak-anak sekolah dengan segala kepedulian yang hebat ini. Saya respect betul sama influencer ini," kata Ganjar.