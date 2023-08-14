Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Beri Bantuan Paket Alat Tulis Bersama Influencer, Ganjar: Mudah-mudahan Ini Menginspirasi

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |20:08 WIB
Beri Bantuan Paket Alat Tulis Bersama Influencer, Ganjar: Mudah-mudahan Ini Menginspirasi
Ganjar dan Influencer bagikan peralatan sekolah ke anak anak di Semarang (Foto: MPI)
A
A
A

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama 30 influencer memberikan bantuan paket alat tulis kepada siswa sekolah di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Senin (14/8/2023). Terdapat 1.017 paket alat tulis yang diberikan kepada siswa SD, SMP, dan SMA/SMK di Kota Semarang.

"Saya menyampaikan terima kasih, ternyata para influencer sedang main ke Semarang. Nggak tahu kegiatannya ada berapa. Tapi tadi sebuah peristiwa yang menurut saya menyenangkan, karena mereka peduli sama anak sekolah dan memberikan bantuan," kata Ganjar yang juga Bacapres Partai Perindo itu di lokasi.

Ganjar mengatakan, peristiwa yang dilakukan oleh para influencer itu dapat menginspirasi anak-anak muda lainnya. Sebab, puluhan influencer itu merupakan anak-anak muda kreatif.

"Mudah-mudahan kisah ini menginspirasi banyak anak-anak muda yang sangat kreatif ini. Kemudian bisa memberikan manfaat orang banyak," kata Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu.

Inspirasi itu, lanjut Ganjar, juga dapat diberikan kepada anak-anak sekolah melalui sesi diskusi atau sharing dengan para influencer. Tokoh-tokoh ini pasti memiliki banyak ilmu yang bisa dibagikan kepada para pelajar dari tingkat SD sampai SMA yang hadir.

"Ada kok tokoh-tokoh yang kemudian karena kreativitasnya, karena talentanya, ia menjadi tokoh publik kemudian punya nilai. Ada nilai kemanusiaannya, ada nilai ekonominya kemudian dijadikan satu dan mereka membantu anak-anak sekolah dengan segala kepedulian yang hebat ini. Saya respect betul sama influencer ini," kata Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemprov Jateng Ganjar Pranowo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement