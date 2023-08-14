DPW Perindo Jateng Gelar Konsolidasi untuk Menang di Pemilu 2024

SEMARANG - Mematangkan upaya pemenangan pada Pemilu 2024 mendatang, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi bersama DPD, dan bacaleg provinsi Jawa Tengah, Senin siang (14/8/2023). Rakor dipimpin langsung oleh ketua DPW Perindo Jawa Tengah, Mayjen Tni (purn) Wuryanto.

Digelar di ruang rapat Kantor DPW Partai Perindo Jawa Tengah, rapat koordinasi dan konsolidasi ini dihadiri puluhan kader yang terdiri dari para pengurus DPD serta bacaleg provinsi Jawa Tengah.

Dipimpin langsung ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah, Mayjen TNI (purn) Wuryanto, rakor digelar dalam rangka untuk penguatan internal, baik struktural maupun di internal bacaleg guna bersama-sama menuju pemenangan Pemilu 2024.

Melalui rapat ini, diharapkan hal-hal yang harus dikoordinasikan antara struktural dan bacaleg bisa saling terkoordinasi dan begitupun sebaliknya, para bacaleg provinsi Jawa Tengah ini nantinya akan mempunyai persepsi yang sama untuk memenangkan pemilu.

"Untuk wilayah Jawa Tengah sendiri, menargetkan mampu memperoleh 2 juta suara," kata Ketua DPW Perindo Jateng, Mayjen TNI (purn) Wuryanto.

Dalam rakor ini DPW Partai Perindo Jawa Tengah juga menyerahkan bantuan gerobak Perindo secara simbolis kepada bacaleg provinsi Jawa Tengah untuk nantinya diserahkan kembali kepada masyarakat.

(Khafid Mardiyansyah)