Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ketua DPW Perindo Jateng Targetkan Raih 2 Juta Suara di Jateng

Dimas Yulie , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |20:47 WIB
Ketua DPW Perindo Jateng Targetkan Raih 2 Juta Suara di Jateng
Ketua DPW Perindo Jateng, Mayjen TNI (purn) Wuryanto saat memberi sambutan di konsolidasi kader dan bacaleg di Semarang (Foto: MPI)
A
A
A

SEMARANG - Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah, Mayjen TNI (purn) Wuryanto, rakor besama kader dan bacaleg dalam rangka untuk penguatan internal, baik struktural maupun di internal bacaleg guna bersama-sama menuju pemenangan Pemilu 2024.

Melalui rapat ini, diharapkan hal-hal yang harus dikoordinasikan antara struktural dan bacaleg bisa saling terkoordinasi dan begitupun sebaliknya, para bacaleg provinsi Jawa Tengah ini nantinya akan mempunyai persepsi yang sama untuk memenangkan pemilu.

"Untuk wilayah Jawa Tengah sendiri, menargetkan mampu memperoleh 2 juta suara," kata Ketua DPW Perindo Jateng, Mayjen TNI (purn) Wuryanto.

Dalam rakor ini DPW Partai Perindo Jawa Tengah juga menyerahkan bantuan gerobak Perindo secara simbolis kepada bacaleg provinsi Jawa Tengah untuk nantinya diserahkan kembali kepada masyarakat.

Diketahui, Mematangkan upaya pemenangan pada Pemilu 2024 mendatang, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi bersama DPD, dan bacaleg provinsi Jawa Tengah, Senin siang (14/8/2023). Rakor dipimpin langsung oleh ketua DPW Perindo Jawa Tengah, Mayjen Tni (purn) Wuryanto.

Digelar di ruang rapat Kantor DPW Partai Perindo Jawa Tengah, rapat koordinasi dan konsolidasi ini dihadiri puluhan kader yang terdiri dari para pengurus DPD serta bacaleg provinsi Jawa Tengah.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perindo Jateng Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186543//tambang-Txm0_large.jpg
Pengusaha Tambang Wajib Beres Pajak untuk Perpanjangan RKAB 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135//partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133//sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119//dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096//dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185903//bawaslu_dan_perindo_jabar-NYI2_large.jpg
Bawaslu Sebut Partai Perindo Jabar Siap Sambut Pemilu 2029
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement