Belasan Kapal Nelayan Terbakar di Tegal, Angin Kencang Bikin Api Sulit Dipadamkan

TEGAL - Belasan kapal motor penangkap ikan terbakar di Pelabuhan Jongor, Kota Tegal, Jawa Tengah, pada Senin malam (14/8/2023). Angin yang bertiup kencang sebabkan api sulit dipadamkan.

Kontruksi kapal yang terbuat dari bahan mudah terbakar seperti kayu dan fiber mengakibatkan kobaran api cepat membesar hingga menyambar kapal ikan lainnya.

Lokasi pelabuhan yang berdekatan dengan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) juga membuat ratusan warga panik.

Salah seorang saksi pekerja SPBN, Abdul Fatah mengatakan, kebakaran awalnya hanya terjadi pada satu kapal di dermaga sisi selatan, sekitar pukul 19.30 WIB.

"Namun karena tiupan angin kencang ke arah utara api cepat menyambar ke kapal lainnya," ujarnya.