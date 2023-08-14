Fenomena Dentuman di Sumenep, BPBD-BMKG Siaga Antisipasi Bencana

SUMENEP - Sebuah fenomena alam berupa dentuman di dalam Bumi menghebohkan warga di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Untuk mengtisipasi adanya bencana alam, BPBD setempat dan tim terkait memasang garis polisi dan mengosongkan sejumlah bangunan, serta mengungsikan pemilik rumah ke tempat aman.

Sejumlah petugas gabungan TNI-Polri dan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep, mendatangi lokasi untuk memastikan titik suara misterius seperti ketukan yang bersumber dari dalam Bumi.

Sumber suara itu berasal dari bawah tiga bangunan warga di desa Moncek Tengah, Kecamatan Lenteng, Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Fenomena alam berupa ketukan di dalam Bumi yang membuat panik warga itu, terjadi pada jam sembilan pagi dan jam dua belas siang, pada Sabtu kemarin (12/8/2023).

Hingga saat ini suara tersebut tidak muncul lagi, namun untuk antisipasi BPBD dan Polsek setempat memasang garis polisi sekitar lima puluh meter dari lokasi kejadian.

“Kejadiannya itu jam sembilan kemarin, lalu berhenti. Jam 12 muncul lagi beberapa saat dan hilang lagi sampai sekarang. Cuma kami minta warga untuk pindah dan jangan panik. Berkoordinasi dengan BPBD dan BMKG untuk meneliti dan hasilnya masih besok," kata Camat Lenteng, Suryadi Irawan.

Petugas BPBD dari Kabupaten Pasuruan sengaja didatangkan untuk meneliti fenomena alam ini.