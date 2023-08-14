RPA Perindo Minta Pemerintah Akomodir 60 Anak Tulungagung yang Belum Dapat Bangku SMA

SURABAYA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo mendesak pemerintah agar secepatnya mengakomodir 60 anak di Tulungagung yang belum mendapat bangku SMA. Pasalnya, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal ini mengamanatkan bahwa semua warga negara, termasuk anak-anak yang memiliki keterbatasan atau yang berada dalam kondisi kurang beruntung, berhak mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan Sekolah Dasar.

"Kami berharap, sebelum perayaan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus, anak-anak sudah diterima di SMA. Bayangkan, satu bulan lebih mereka belum sekolah. Ini bukan kita merdeka, malah kita dijajah," kata Ketua RPA Partai Perindo Jeannie Latumahina, Senin (14/8/2023).

Pihaknya berharap agar dinas pendidikan segera memberikan solusi. Pihaknya juga mendesak agar secepatnya solusi itu diberikan. Sehingga, anak-anak yang ada di Tulungagung yang belum mendapatkan bangku sekolah ini, segera bisa mengikuti proses belajar mengajar. "Persoalan ini muncul akibat sistem zonasi. Jadi sistem ini perlu dievaluasi kembali," ujarnya.